Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 20 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 20 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 12, 16, 37 y 46 y las estrellas 8 y 10.
El código del Millón ha sido el ZRT49576.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Consulta aquí las gasolineras más baratas y más caras de Ibiza
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Qué días te puede afectar la huelga en el aeropuerto de Ibiza si viajas en Semana Santa?
- José Raya, presidente de los transportistas de Ibiza: 'Si el viernes no hay medidas para paliar la subida de combustible, la semana que viene habrá problemas
- La Justicia avala el cierre de la terraza de un restaurante en una playa de Ibiza ordenado por Sant Josep
- Hippy Market Punta Arabí: el mercadillo más antiguo de la isla vuelve con artesanía, música y productos 'eco-friendly'
- Si compras un piso de menos de 378.212 euros en Ibiza y Formentera, ahora puedes beneficiarte de la bonificación de este impuesto