Huelva se echa a la calle dos meses después de la tragedia de Adamuz: paraguas, velas y un grito que clama justicia

Llamaron y la sociedad onubense acudió. Más de 5.500 personas, según las cifras ofrecidas por la Policía Nacional, han participado en un absoluto respeto y decoro en la manifestación convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz para la tarde de este viernes, una tarde en la que los políticos no han tenido voz: han estado presentes a título personal, pero han dejado que el protagonismo lo tengan quienes lo merecen: las víctimas y sus familias, la provincia de Huelva y la sociedad entera que quedó en shock desde aquel fatídico 18 de enero. No se han oído proclamas contra el Gobierno, ni contra el ministro de Transportes. Huelva, una vez más, dio una lección a todos.

La columna de paraguas arrancó desde la Estación de tren de Huelva pasadas las seis y media de la tarde. Antes, el presidente de la plataforma, Mario Samper, ha señalado que se trata de un día "un poco duro" porque aún se encuentran "mal anímicamente", toda vez que ha comenzado la manifestación en "un lugar muy simbólico" que les hace recordar "aquella fatídica noche".

Con un tono que ya le distingue por encima del ruido, sereno pero con enorme contundencia, Mario Samper ha explicado que la manifestación tenía dos objetivos: por un lado, el "homenaje a las víctimas, a los fallecidos", y, por otro lado, "la reivindicación, como se está haciendo desde el minuto uno, que se sepa la verdad, que haya una investigación exhaustiva e imparcial, sin contaminaciones importantes" y "el juzgado determinará qué es lo que ha ocurrido realmente", toda vez que ha pedido que "se asuman las responsabilidades políticas y empresariales".

Las administraciones "han tardado dos meses", ha criticado Samper aunque considera que "parece que ahora están empezando a arrancar". El presidente de esta entidad habla con "El grueso de las acciones que necesitábamos las víctimas ya las hemos suplido entre nosotros mismos, con nuestra experiencia y con nuestro trabajo. Esperábamos que las administraciones llegaran un poco antes, concretamente, dos meses antes. Pero no ha sido hasta hace una semana cuando desde el Ministerio de Transporte se han puesto en contacto con nosotros".

Con paso firme, sin alzar la voz, y luciendo una pancarta con el lema Memoria-Verdad-Justicia, onubenses de todos los puntos de la provincia acompañaron a los afectados y familiares de las víctimas en este acto de recuerdo hasta la céntrica Plaza de las Monjas, donde Samper leyó un manifiesto.

Testimonios entre lágrimas

Tal como señalaba Mario, la concentración de este viernes ha provocado que muchos de los supervivientes de la tragedia recuerden, angustiados, aquellas fatídicas horas. Sentada en su silla de ruedas, María José, una de las heridas, ha señalado que "la recuperación está siendo lenta", y que aunque no podía hacer el recorrido, ya que aún va con muletas, quería estar presente al inicio para reivindicar "el problema que tiene los trenes en España" y también para pedir "justicia por lo que hemos sobrevivido" y "en memoria de las personas que ya no estaban con nosotros".

"Yo me rompí la tibia y el peroné. Me sometieron a una operación de seis horas y media, pues tenía los huesos astillados. Ahora mismo ya estoy andando con muletas", ha explicado la superviviente, toda vez que ha señalado que "nunca" se le va a olvidar ese día".

En una cartulina amarilla, unas letras negras con un contundente mensaje: "Pepe Serrano lo vivía en su día, lo sabía y lo decía. Es culpa de la vía". La sostiene un familiar de este maquinista fuera de servicio que viajaba en ese Alvia en el que perdió la vida.

Su hermana, Lola Serrano, explica que Pepe se quejaba y que "le daba miedo" montarse en ese tren. "Mi hermano decía que existía el mismo mantenimiento de siempre a pesar de que por ahí pasan tres o cuatro veces más trenes", destaca.

Una investigación “sin contaminaciones y exhaustiva”

Ya en la Plaza de las Monjas, después de encender decenas de velas blancas, a modo de vigilia, Mario Samper ha leído el manifiesto que ha comenzado recordando a las 46 personas que el pasado 18 de enero no terminaron su trayecto y a las 200 que resultaron heridas.

"A todos nosotros nos cambió la vida en apenas unos segundos. Familias enteras que venían de opositar, de estudiar, de trabajar, de disfrutar del teatro... Familias enteras que vieron sus vidas destrozadas en un instante", ha precisado. Tras nombrar a todos los fallecidos, se ha guardado un minuto de silencio en su memoria: "Han pasado dos meses", con esta frase ha retomado Samper la lectura de un manifiesto que ha servido para explicar que este viernes no ha sido solo un día para honrar y recordar a unos fallecidos que "nunca se borrarán de nuestra memoria", sino también de reivindicación.

"Hoy estamos aquí, junto a toda la sociedad de Huelva, para pedir tres cosas muy claras: verdad, justicia y respeto", ha remarcado. La verdad "es necesaria para que algo así no vuelva a ocurrir jamás" y "solo se consigue con una investigación limpia, sin contaminaciones, imparcial y exhaustiva; solo si sabemos qué ocurrió podremos exigir que se pongan los medios para que no vuelva a pasar".

Justicia "porque se tienen que asumir responsabilidades, tanto penales como políticas"; las víctimas consideran que "no ha sido simplemente un accidente. Ha sido, probablemente, una negligencia, un error humano o la dejadez de quienes tienen la responsabilidad de mantener un ferrocarril en condiciones plenas de seguridad". En su manifiesto han pedido también respeto "para las víctimas y familiares; para la sociedad de Huelva; para quienes viven aquí y para quienes se acercan en tren a visitarnos".

"No merecemos un final así. No merecemos que la alta velocidad muera en Sevilla mientras por nuestras vías circulan trenes a apenas 30 kilómetros por hora, debido al estado precario de las instalaciones; no merecemos subirnos de nuevo a ese maldito tren con el miedo de que no llega su destino", han puntualizado.

Han llamado a Huelva a "despertar, como ya lo hicieron antes otros territorios. Tiene que defenderse, quererse y exigir lo que es justo" y han agradecido la respuesta ciudadana a la convocatoria porque: "sabemos que no estamos solos y porque nosotros no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de alzar la voz, junto con vosotros hasta que se conozca la verdad, se haga justicia y se respete a Huelva".

Una manifestación sin proclamas políticas

Tal como se pretendía desde la asociación, la concentración no ha contado con tintes políticos. Tampoco ha habido proclamas en contra del Gobierno ni contra el ministro de Transportes. Aun así, entre los asistentes se encontraban muchos representantes políticos que acudieron a título personal. Entre ellos, el actual presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente, Felipe Arias; el parlamentario socialista, Enrique Gaviño; el portavoz del grupo municipal VOX en Huelva, Wenceslao Font; así como otras personalidades venidas desde otros puntos de la provincia.

Y ha habido, ya al término del recorrido, mensajes, de agradecimiento, de reclamación y de advertencia: "Estamos muy emocionados. No solo por el apoyo de la ciudadanía, que lo esperábamos por el motivo que nos ha traído aquí, sino también por el reencuentro con muchas víctimas que iban en el tren esa noche”, ha señalado Samper a los medios. El portavoz de las víctimas cree que acciones como ésta, salir a la calle, movilizar a la sociedad, "es necesario para hacernos notar y ejercer presión para que la investigación se haga de forma exhaustiva y se conozca finalmente qué ocurrió". Y, por último, ha lanzado una advertencia, tan importante como el resto de mensajes: que no se instrumentalice la tragedia. Los políticos son importantes, pero deben trabajar donde corresponde, en el Parlamento, uniendo fuerzas para lograr que el ferrocarril sea un medio seguro". Así sea.