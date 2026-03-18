El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal

El plazo fijado por el real decreto para completar del mecanismo ordinario para reubicar a los menores migrantes no acompañados que ya se encontraban en las Islas antes de la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria —con el objetivo de reducir el número de chicos alojados en los centros canarios hasta 2.211— vence el 19 de marzo. A tan solo 48 horas de ese momento, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, solo ha garantizado este martes a Canarias que serán trasladados aquellos con expedientes iniciados o con resolución definitiva, que son 113 chicos y chicas, según los datos de la Consejería de Bienestar Social que dirige Candelaria Delgado.

Así lo confirmó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, tras la reunión de la conferencia sectorial y en la cual el resto de comunidades autónomas "de destino" - y que recurrieron ante el Tribunal Constitucional (TC) la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería aprobada en 2025- volvieron a manifestar "su disconformidad y su negativa a seguir recibiendo menores después del 19 de marzo".

Esta negativa complica la negociación que pretendía abrir el Gobierno central con las comunidades autónomas para que los menores solicitantes de asilo sean tutelados de forma oficial por la comunidad de acogida, tal y como ocurre con los afectados por el decreto de contingencia migratoria.

La infravaloración de Torres

Asimismo, y pese a los datos que de forma pública defiende el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tanto Ceuta como Melilla insisten en que están, junto a Canarias, en situación de contingencia migratoria debido a que continúan llegando menores a sus territorios, a lo que se une la complejidad del proceso administrativo para proceder a su reubicación. Dos argumentos que también esgrime el Archipiélago y que han sido rechazados por todos los ministerios implicados en esta reubicación.

Por ese motivo, la directora general quiso poner en valor "el trabajo que se ha llevado a cabo en estos siete meses tan complejos y que han permitido reubicar a 711 menores dentro del paraguas de la contingencia migratoria", a los que hay que sumar los 600 jóvenes "solicitantes de protección internacional en la red de asilo del Estado".

"La infravaloración del ministro Torres al trabajo llevado a cabo en Canarias ha quedado desmontada", asegura Rodríguez.

3.536 menores

En parecidos términos, y antes de que se iniciara la conferencia sectorial, la consejera Delgado dijo tras el Consejo de Gobierno que el traslado de los menores migrantes a la Península está "siendo efectivo", si bien la Comunidad autónoma aún tiene 3.536 Archipiélago y destacó que se ha alcanzado la "velocidad de crucero" tras un "trabajo arduo" en las últimas semanas con la resolución de expedientes con el fin de llegar a los 2.211 que marca la norma.

Delgado ha precisado que aún queda por reubicar a 434 menores --la Delegación del Gobierno está ultimando los expedientes--, más otros 150, ya previstos para los próximos 15 días, 476 de la red de asilo que no están en el Archipiélago pero de los que Canarias tiene su custodia, y otros 150 asilados que por su situación de arraigo se han quedado en el Archipiélago a la espera de que el Estado abra otros centros para acogerlos.

Además, Delgado recordó que durante este proceso un total de 276 menores cumplieron la mayoría de edad.

Lección al mundo

Asimismo, y en una entrevista concedida a la agencia Efe con motivo del primer aniversario de la reforma de la ley de extranjería, el presidente Fernando Clavijo asegura que "el pueblo canario ha dado una lección al mundo" al ofrecer una "respuesta cristiana, humana y garantista" a la atención a los menores migrantes a pesar de que el sistema de acogida autonómico "ya había colapsado" en octubre y noviembre de 2024, cuando llegaban a las islas dos cayucos al día.

Clavijo se mostró especialmente duro con Baleares porque sufre una presión migratoria que podría obligarla a recurrir al mismo mecanismo de reubicación que ahora niega a Canarias: "Baleares es ahora el ejemplo más claro... pero también Andalucía".