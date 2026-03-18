Cómo elegir el perfume perfecto según tu estilo y personalidad

Hablar de perfume, hoy en día, significa hablar de personalidad, de estilo, de dejar huella. Un perfume habla de la persona que lo lleva, de sus gustos, etc. Un perfume en la carta de presentación, es como la “firma” de una persona. Es por ello, que elegir un perfume es mucho más que elegir un olor, es elegir una esencia, la esencia de quien lo usa. Un mismo perfume no huele igual en una persona que en otra, por esta razón es algo personal e intransferible, en muchos casos. Hoy te vamos a ayudar a elegir el perfume que mejor define tu identidad. Porque el mejor perfume es aquel que encaja contigo.

Perfume y personalidad

Bien es sabido que el olfato está conectado con la parte del cerebro que es la responsable de las emociones y la memoria de las personas. Por esta razón, una fragancia o perfume siempre nos quieren decir algo. Perfume y personalidad van de la mano.

Encontrar la esencia que encaje con cada persona es una tarea no tan sencilla como parece.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un buen perfume es pararte a pensar en tu rutina, tu estilo de vida y el estilo que a ti te gusta o te marca más.

Un perfume puede ser:

Sencillo y limpio: Este tipo de perfumes son característicos de personas ordenadas que son amantes de lo ligero y los aromas frescos. Aquí podemos englobar fragancias como el limón, la bergamota o los toques amaderados ligeros.

Romántico: Para quienes prefieren los aromas florales que aportan elegancia y feminidad.

Sofisticados: Para personas a las que les guste destacar más y que proyectan fuerza y sensualidad. Aquí podemos englobar los toques avainillados, el ámbar o la pimienta.

Amante de la naturaleza: Los amantes de lo natural buscan aromas a brisa marina y aromas herbales que evocan la tranquilidad y la calma.

Hay fragancias que no solo se llevan: se convierten en memoria, presencia y forma de estar en el mundo. / DI

Qué dice el perfume en tu piel

Como venimos diciendo, un mismo perfume no huele igual en dos personas distintas. prueba, descubre qué dicen esas notas de olor en tu piel y deja pasar el tiempo porque ahí es cuando realmente notarás esa fragancia y si casa contigo.

Para qué y cuándo

Un perfume no es elegido sólo porque guste sino porque es algo que vamos a utilizar en ciertas ocasiones y hay que saber si es un olor acorde a lo que vayamos a realizar o no. No es lo mismo utilizar un perfume para realizar un trabajo que para acudir a un evento o tener una ocasión especial. Además, el clima también puede influir en una elección u otra.

Un aroma tiene un proceso desde que sale del frasco hasta que se desprende del cuerpo. Primero hay unas notas de salida que suelen ser más ligeras y que transcurren en los primeros minutos desde que te pones el perfume. Ese perfume cambia a la hora de ponerlo, son notas de corazón. Y por último, están las notas de fondo que son las que hacen que el perfume perdure. Ahí es donde realmente descubres el verdadero aroma de un perfume.

Porque el elegir el perfume adecuado a cada persona es una ciencia que no es exacta y que también se guía por los sentimientos. Descubre cuál es el perfecto para ti y en Primor tienes la mejor selección.