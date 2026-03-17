Sanidad actualizará la clasificación de las profesiones sanitarias para adecuarlas a las necesidades actuales

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el proceso para actualizar la regulación de las profesiones sanitarias mediante la apertura de una Consulta Pública Previa sobre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, detalla el Ministerio, constituye el marco normativo básico que regula el ejercicio de las profesiones sanitarias tituladas en España, así como determinados aspectos relacionados con la formación, el desarrollo profesional y las relaciones interprofesionales en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Desde su aprobación en 2003, el sistema sanitario y el marco académico de las titulaciones universitarias han experimentado cambios significativos, señala Sanidad. Entre ellos destacan la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y la adaptación de las titulaciones a los actuales marcos de cualificaciones, "lo que hace necesario revisar determinados aspectos del marco normativo vigente para garantizar su adecuación al contexto actual".

Funciones profesionales

La iniciativa normativa permitirá analizar la actualización de la clasificación de las profesiones sanitarias y su correspondencia con los niveles de cualificación vigentes, así como revisar determinados aspectos relativos a las funciones profesionales y a la organización de las profesiones sanitarias.

Asimismo, el proceso abordará la regulación de la formación sanitaria especializada, teniendo en cuenta la evolución que este sistema ha experimentado desde la aprobación de la ley, tanto en su organización como en los procedimientos administrativos asociados a su gestión.

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La reforma también contempla reforzar la regulación de la formación continuada y del desarrollo profesional de los profesionales sanitarios, en coherencia con la necesidad de garantizar la actualización permanente de competencias en el sistema sanitario. Las aportaciones recibidas en esta Consulta Pública Previa permitirán recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre los aspectos que deberán abordarse en esta actualización normativa, contribuyendo así a mejorar el proceso de elaboración de la futura reforma, concluye el Ministerio.