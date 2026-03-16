La Universidad de Granada, la Alfonso X el Sabio y la Carlos III lideran la innovación educativa en España, según Forbes

La tecnología está impulsando una evolución en los perfiles que se demandan por parte de las empresas, al tiempo que expande el ámbito geográfico que puede abarcar cualquier profesional. Por ello, las universidades deben preparar a sus estudiantes con conocimientos técnicos y con habilidades transversales como el pensamiento crítico, la adaptabilidad a nuevos entornos y contextos, la capacidad de aprendizaje continuo, o el trabajo colaborativo.

El análisis de 'Forbes' pone el foco en capacidad de las universidades para anticiparse a los cambios estructurales que se están produciendo en el mercado laboral, dado que la digitalización de la educación, la reconceptualización de aula o la integración de la IA en los procesos de aprendizaje y enseñanza están obligando a estas instituciones a revisar sus metodologías de formación y evaluación.

Además, la Comunidad de Madrid refuerza su posición como polo estratégico de innovación universitaria, puesto que siete de las diez universidades incluidas en la lista tienen su sede en esta región.

Este dato refleja la concentración de talento académico, inversión en tecnología educativa y colaboración con el tejido empresarial que caracteriza al ecosistema madrileño, que se consolida como uno de los principales laboratorios de transformación de la educación superior en España.

El podio de universidades más innovadoras de España está liderado por la Universidad de Granada, al que define como "un referente consolidado entre las instituciones públicas españolas en el ámbito de la inteligencia artificial, con iniciativas tan destacadas como el Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (DaSCI)".

El segundo puesto es para la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), que ha desarrollado "un enfoque estratégico en la adopción de IA generativa en sus aulas y en la formación online, donde aplica la IA para personalizar el aprendizaje adaptándolo a las necesidades y ritmo de cada estudiante".

Además, la Universidad Carlos III de Madrid aparece en tercer lugar como "una de las instituciones más destacadas de la CAM en el uso de IA generativa, aplicando un enfoque humanista, poniendo a la IA al servicio de las personas y alineado con las recomendaciones de instituciones internacionales".

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Más allá del ranking, la lista de 'Forbes' ofrece una radiografía del momento de transición que vive el sistema universitario español. Las instituciones reconocidas comparten una visión común: la necesidad de evolucionar desde modelos tradicionales hacia ecosistemas educativos flexibles, digitales y conectados con el entorno productivo.