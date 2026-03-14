Pad thai y crepe de ‘gerret’ en la Fira de Gerret de Santa Eulària

Santa Eulària celebra este sábado la X edición de la Fira des Gerret entre la incertidumbre de si se va a poder celebrar finalmente o no y si, en caso de hacerlo, la cita va a tener una buena acogida. La Fira, prevista inicialmente para el pasado 7 de marzo, tuvo que ser aplazada por las malas condiones climatológicas. De nuevo la amenaza del tiempo sobrevolaba en el ambiente, para preocupación de muchos de asistentes y participantes. La lluvia y el frío ha empañado lo que suele ser una multitudinaria cita gastronómica, aunque no ha impedido que quienes sí se han acercado hayan disfrutado de este tradicional pescado ibicenco.

Cerca de 1.200 kilos de gerret desembarcan en la mañana de este sábado en el municipio de Santa Eulària, donde son repartidos entre los 30 establecimientos de la localidad que participan en la Fira. Organiza la firma Peix Nostrum, de la cofradía de pescadores de Ibiza y Sant Antoni. «Teníamos previsto ofrecer gerret frito, gerret torrado y el café caleta, pero por el tiempo no vamos a poder encender las freidoras, podría ser peligroso por lo que solo lo vamos a hacer a la brasa finalmente», lamenta Merche, secretaria de la Cofradía de Pescadores. Según explica, la pesca del gerret para esta décima Fira ha sido toda una aventura. «Hemos tenido problemas por mal tiempo y también por relevo generacional. Nuestro pescador de gerret se jubila y ha coincidido con la preparación de la feria. Hoy ha sido su última pesca del gerret», explica Merche, quien cuenta también que a esto se une que uno de los marineros ha estado enfermo en los últimos días.

Mientras preparan sus gerrets a la brasa, una mujer pregunta si puede comprar este pescado sin cocinar. El trabajador de Peix Nostrum duda y le pregunta a Merche, quien lo tiene claro. «Sí, dile que sí. Hay que vender todo», ríe la secretaria.

Imágenes de 'Fira des Gerret' en Santa Eulária / Toni Escobar

Otro de los puestos que no para de atender a gente, a pesar de la lluvia, es Espetos de Ibiza, quienes cocinan espetos con gerret. «No está yendo nada mal para el tiempo que hace», reflexiona su gerente, Fernando Díaz, quien se muestra optimista sobre la afluencia de público. «Seguro que para la hora de comer se animan más. Además, para esa hora decían que iba a para de llover», añade Díaz.

Marina, una joven que acaba de comprar una ración de espetos en el puesto de Díaz, se muestra entusiasmada con la abundancia de gerrets que tiene su plato. «¡Son un montón!», exclama. La joven, que acude a la Fira junto a un amigo, dice haber probado un trozo de bizcocho en uno de los stands de una pastelería. «Después queremos probar un arroz que hemos visto que tenía muy buena pinta también», añade sonriente.

Una de las degustaciones más demandadas por los asistentes son el pad thai de gerret y los rollitos de gerret que preparaban en el puesto del restaurante Chiang Mai. Sus gerentes, aunque disgustados por el mal tiempo, se muestran satisfechos. «A la gente le está gustando», afirman.

También creativo es el crepe de gerrets de Chocoparty. «Lo preparamos con la misma masa del crepe. Añadimos el gerret con lechuga, pepino y una salsa de limón y luego lo enrollamos todo», explica su gerente, Esperanza. Por el momento, explica, la gente que se ha animado a probar este plato queda contenta, aunque todavía son mayoría quienes prefieren sabores más clásicos como los de nutela o siropes. «Donde haya una buena masa de crepe, poco importa el relleno que tenga», asegura Esperanza entre risas.

En otra de las pastelerías, una mujer pide un surtido de varios bizcochos y postres ibicencos. «Tienen todos muy buena pinta», comenta mientras termina de decidirse. Finalmente, a las bolsas de la compra que ya lleva añadirá una más de dulces. Además de estos postres, cuentan también con la tradicional coca ibicenca, aunque con un toque especial para la ocasión: el gerret.

Entre el ir y venir de gente, muchos de ellos con platos en la mano buscando un sitio resguardado de la lluvia en el que poder comer, y los primeros acordes de las bandas de música que, ya en los escenarios, se preparan para el comienzo de sus actuaciones, se escucha el canto de una caracola de mar. Un hombre de la Cofradía de Pescadores sopla este curioso y marítimo instrumento, mientras la colla de ball pagès se encamina hacia el porche del Ayuntamiento de Santa Eulària para realizar una exhibición que congrega a decenas de personas. Una niña pequeña, sin embargo, continúa encandilada con el sonido de la caracola. «¿Quieres probar?», le pregunta el hombre mientras le extiende la caracola. La pequeña, sonriente, no lo duda y trata de soplar lo más fuerte que puede.

En la plaza del Ayuntamiento se exhibe, además, una muestra de llaüts tradicionales de pesca de Ibiza, así como sus artes de pesca y anclas. Todos ellos elementos náuticos presentes en la pesca des gerret.

También animan el ambiente, aunque fuera de los escenarios, un grupo de mujeres que peparaban los tradicionales bunyols en uno de los stands. «Al mal tiempo, buena cara», comenta una de ellas, que atiende a los clientes mientras sus compañeras cantan la canción ‘A quién le importa’, de Alaska. «¿Esos buñuelos estarán hechos con el aceite del gerret, ¿no?», bromea uno de los transeúntes que se pasea por la zona».

Conforme avanza la mañana, las previsiones del tiempo se van cumpliendo y la lluvia da una pequeña tregua a comerciantes y visitantes de la zona. La calle de Sant Jaume se ve cada vez más llena de gente y las bandas ya tocan su repertorio, haciendo bailar a alguno de los más animados. Los pequeños se entretienen en las diversas mesas infantiles instaladas para que realicen actividades como pintar un gerret o dibujar. También en juegos como un futbolín, un tres en raya y un laberinto con piezas de madera.

«La verdad es que nos hemos encontrado con esta feria por casualidad», confiesa Antonio, un hombre que se pasea por la calle mientras decide a qué puesto ir a probar un plato primero. «Habíamos quedado con unos amigos para ir a comer a un restaurante, pero en cuanto hemos visto los diferentes platos que hay nos hemos animado a probar varios. Seguramente no terminemos yendo al restaurante», ríe el hombre.

Es el caso también de Carolina, que junto a unas amigas se encuentra de visita por la isla durante el fin de semana. «Veníamos a pasear y nos ha sorprendido encontrarnos con esto. Seguramente probemos algún plato», cuenta, mientras una de sus amigas le señala el puesto de focaccias y empanadas elaboradas con gerret.