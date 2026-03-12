Espacio
La NASA fija el 1 de abril para el lanzamiento de Artemis II, la misión tripulada que volará hacia la Luna
La nave llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo
EFE
La NASA anunció este jueves que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallos que provocaron su aplazamiento en febrero, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.
"Estamos en camino de un lanzamiento tan pronto como el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", dijo en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.
El cohete y la cápsula fueron desmontados de la plataforma de lanzamiento debido a un fallo, pero volverán a ensamblarse el 19 de marzo, anunciaron en la rueda de prensa.
Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- De India a Formentera entre vuelos cancelados y espacios aéreos cerrados
- El cadáver del italiano dado por desaparecido en Ibiza en junio de 2025 no se encontró en el mar
- Ibiza, la primera ciudad en Europa en lanzar un servicio 'pionero' para facilitar la gestión de cobros domiciliados
- Ibiza pone en marcha un servicio puerta a puerta para grandes productores de residuos orgánicos
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
- Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa