Libertad para las dos detenidas por colaborar con el magnate ruso en la compra de casas de lujo en Mallorca

Las dos mujeres detenidas por su vinculación con el magnate ruso Nikolai Kolesov, cercano al presidente Vladimir Putin, han quedado esta mañana en libertad tras declarar ante el juez que investiga esta presunta trama de blanqueo de dinero a través de la compra de cinco viviendas de lujo en Mallorca. El juez ha decidido retirar el pasaporte a las dos mujeres, a la vez que les ha prohibido salir de España.

Una de las mujeres es la abogada que actuó como apoderada de una sociedad vinculada a Kolesov y la otra es la encargada del mantenimiento de las cinco propiedades de lujo, que figuran a nombre de los familiares del magnate ruso. Ambas han negado conocer el origen del dinero con el que se pagó estas inversiones y han sostenido que no han tenido la más mínima relación con las empresas utilizadas en la operación inmobiliaria.

Estas dos mujeres de origen ruso fueron detenidas el pasado lunes, después de que la Policía realizara un registro en los cinco inmuebles. La inspección se extendió también al domicilio y al despacho de la abogada, así como en una agencia inmobiliaria.

La asesora legal rusa, que está representada por el abogado Daniel Castro, ha detallado que no tenía conocimiento de que existieran órdenes de sanción impuestas por la Unión Europea contra Kolesov que se adoptaron tras la guerra de Ucrania. El empresario ruso dirige una empresa de fabricación y venta de armas, sobre todo de helicópteros de guerra, y forma parte del círculo más cercano al presidente Putin.

A los investigadores les llama la atención que Kolosev inscribiera a nombre de sus dos hijos menores y al de su hermana mayor la propiedad de las casas que iba adquiriendo en Mallorca, una operación que se sospecha que se realizó para evitar precisamente los embargos que impuso Europa a los empresarios que daban apoyo a la guerra de Ucrania.

La encargada del mantenimiento de las fincas que fue detenida

Sin embargo, sobre esta sospecha que mantienen los investigadores, lo cierto es que estas operaciones se realizaron ante, al menos, tres notarios de Mallorca y ninguno de ellos puso el más mínimo impedimento a que las propiedades se escribieran a nombre de los dos menores. Eso sí, en las escrituras se señala que el dinero lo paga su padre, es decir, Nikolai Kolesov.

La abogada aseguró que el magnate, en realidad, no era su cliente, sino que lo era de un despacho de Rusia que se encargaba de realizar la operación de compraventa. Se la contrató porque, hablaba ruso y español, y porque era abogada y por tanto también podría transmitir algún consejo legal si hubiera sido necesario.

La letrada rusa ha insistido en que en estas operaciones actuó sobre todo como traductora y puntualmente como apoderada de la sociedad compradora. Ha incidido en que cuando se realizaban las firmas de las escrituras de compra venta de las fincas, le insistía siempre al notario que realizara todas las comprobaciones necesarias y que si tenía alguna sospecha suspendiera el acto hasta que se resolviera la duda. Sin embargo, no se suspendió una sola firma notarial, por lo que entendió que la operación era legal. El dinero de la compra venta se transmitió entre bancos rusos, según la documentación que aparece en la investigación, sin que interviniera ninguna entidad española. Es decir, el dinero nunca llegó a circular en Mallorca.

Sobre su condición de apoderada de la sociedad del empresario ruso explicó que la propuesta también surgió del despacho legal con el que colaboraba. Este nombramiento coincidió con la pandemia sanitaria y el motivo fue que el millonario ruso no habría podido desplazarse a Mallorca. Por tanto, se limitó a actuar en su nombre, sin conocer más detalles de la operación y, sobre todo, sin plantearse un posible origen ilícito del dinero. En cualquier caso, la letrada insistió en que estas compras se realizaron antes de que la Unión Europea hubiera impuesto la sanción al fabricante de armas.

La mujer reconoció que sí había conocido a Kolesov en persona. Lo hizo cuando se desplazó a Mallorca para la firma de alguna de estas compras y en una ocasión que le acompañó a la oficina de extranjería para obtener el NIE, que le permitía operar en España, aunque no fuera residente fiscal en Mallorca.

La otra detenida es también rusa y es la encargada del mantenimiento de las fincas del millonario. Explicó al juez que fue contratada para realizar esta tarea, sin tener la más mínima sospecha de que detrás estas operaciones podría exigir un intento para sortear las sanciones europeas contra Rusia.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que, en principio, no está previsto llamar a declarar a los notarios que tramitaron las escrituras quienes, a diferencia de la Policía, no vieron ningún problema en que estas propiedades se escribieran a nombre de los familiares de Kolesov, aunque fueran sus hijos de apenas cinco años de edad.

Tal como ha informado hoy este periódico, kolesov entró en 2023 en la lista de personas próximas al poder político de Rusia, que habían sido sancionadas por Estados Unidos y por Canadá como consecuencia de la guerra de Ucrania. En diciembre de 2024 también fue incluido en la lista de la Unión Europea.

Nikolai Kolesov cuenta con una amplia fortuna y las casas de lujo que compró en Mallorca constituyen una mínima parte de sus propiedades.

Al margen de la puesta en libertad de las dos detenidas, la investigación continúa y no se descartan que se puedan producir nuevos arrestos.