Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 7 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 7 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 4, 13, 17, 32, 42 y 49. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 2956156, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Así es como puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar gratis por Mallorca si eres de Ibiza y Formentera
- Investigan la difusión de un vídeo sexual con varios menores implicados en Ibiza
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona
- Las lluvias de la borrasca 'Regina' convierten calles de Ibiza en un reguero de aguas fecales
- El TSJB confirma la demolición de las obras ilegales en Casa Lola y condena a la dueña a pagar casi medio millón de euros
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca