‘Ibiza vive la Pasión’, el lema de la Semana Santa de Vila

El pistoletazo de salida a los actos de la Semana Santa de Ibiza y Formentera lo dio ayer en la iglesia de Santa Cruz el arzobispo y obispo emérito de Urgell y excopríncipe de Andorra, monseñor Joan-Enric Vives Sicília, encargado este año de pronunciar el sermón. Durante el acto, al que asistieron representantes de las cofradías, autoridades y fieles, se presentaron los carteles de la Semana Santa de Vila, Santa Eulària y Formentera.

La procesión del Santo Entierro del año pasado. | TONI ESCOBAR

También intervino el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que dirigió unas palabras de agradecimiento al pregonero destacando la profundidad espiritual de su intervención. «Ha sido un pregón que ilumina, que interpela y que nos invita a mirar a Cristo con renovado amor; un pregón que nos anima a no quedarnos en lo externo, sino a adentrarnos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, para que transforme verdaderamente nuestra vida», señaló.

Por otra parte, Ribas expresó su deseo de que la Semana Santa sea para Ibiza y Formentera "un tiempo de gracia, de conversión sincera y de testimonio valiente", agradeciendo, además, la acogida de la parroquia anfitriona, Santa Cruz; el trabajo de las cofradías; y la dedicación de todos aquellos que mantienen viva esta tradición.

Finalmente, el obispo de Ibiza dedicó unas palabras a los cantadors de los passos de Sant Miquel, agradeciéndoles que mantengan vivo este canto tan antiguo y profundamente arraigado en las costumbres de la isla que ha sido declarado bien de interés cultural, "un reconocimiento bien merecido a una tradición que es de cultura e identidad".

Pendientes de las obras

La presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de Vila, María Nieves Jiménez Bonet, fue la encargada de dar a conocer el programa de Semana Santa de la capital de la isla, que protagoniza la imagen titular de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo. El lema este año, explicó, es ‘Ibiza vive la Pasión’, en referencia a este periodo en el que "las calles de Vila se convierten en espacio de oración, el silencio acompaña el paso de los tronos y una ciudad entera se reconoce heredera de una fe que ha sabido transmitirse de generación en generación".

«Las tres palabras que definen perfectamente la Semana Santa de la ciudad y que aparecen en el cartel de este año son fe, tradición y patrimonio. Fe, porque sin ella nada tendría sentido. Tradición, porque somos herederos de una historia que otros comenzaron mucho antes que nosotros. Y patrimonio, porque nuestras imágenes, nuestras iglesias y nuestros ritos forman parte de la identidad cultural y espiritual de la ciudad», señaló la presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de Vila.

Jiménez aprovechó su intervención para agradecer el compromiso, la implicación y el respaldo del obispo de las Pitiusas, Vicent Ribas; al Ayuntamiento de Ibiza; y el Consell Insular, con el que este año la junta rectora firma de nuevo "un patrocinio publicitario por importe de 14.500 euros", que se destinará fundamentalmente a dar a conocer la Semana Santa local en el exterior.

Según adelantó unas horas antes del evento en Santa Cruz, este año habrá pocas novedades en los actos centrales de la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que tendrán lugar entre el 27 de marzo, Viernes de Dolores, y el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

No obstante, las cofradías están muy pendientes de las obras de remodelación que el Ayuntamiento de Ibiza está llevando a cabo en Dalt Vila porque, si no se terminan a tiempo, podrían implicar "ajustes" en el recorrido de algunas de las procesiones, entre ellas, la más multitudinaria, la del Santo Entierro, que se celebrará el 3 de abril, Viernes Santo, y en la que participan las siete hermandades. "De momento, no hemos hecho modificaciones porque desde el Consistorio nos han dicho que para esos días las calles estarán transitables", explicó Jiménez.

También podrían sufrir cambios, si no se terminan antes los trabajos en las calles General Balançat y sa Carrossa, la celebración del Domingo de Ramos en el casco antiguo, el 29 de marzo, y la estación de penitencia de la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores, el próximo 27 de marzo, que será la primera procesión de la Semana Santa de Vila.

Antes de esa fecha, señaló la también presidenta de la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio, las cofradías de Vila ya comenzarán a vivir intensamente uno de los periodos más importantes del calendario litúrgico cristiano. Por ejemplo, entre el 13 y el 15 de marzo se celebrará el triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo en la parroquia de Santa Cruz y del 14 al 22 de marzo se llevará a cabo el novenario dedicado al Santísimo Cristo del Cementerio.

Por su parte, el 14 de marzo, la agrupación musical de la cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder llevará a cabo un certamen de marchas procesionales en la iglesia del Roser. Allí mismo, el día 19 la hermandad celebrará un triduo que concluirá el 21 de marzo, fecha en la que han programado su pregón cofrade. Asimismo, la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo celebrará su decimosexto aniversario con una misa de acción de gracias el 19 de marzo en su sede, Santa Cruz.

Programa de Santa Eulària

En Santa Eulària, a juzgar por el cartel, tampoco hay grandes novedades en la celebración de Semana Santa, que arrancará el 27 de marzo con la estación de penitencia de la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza y concluirá el Domingo de Pascua, 5 de abril, con la procesión del Santo Encuentro. Como en Vila, la cita más destacada será la procesión del Santo Entierro el 3 de abril, el mismo día que se llevará acabo el Via Crucis viviente por la mañana. Entre las actividades a destacar, está también el segundo Certamen de saetas en el Puig de Missa, programado el 28 de marzo por la tarde.