Nueva oportunidad para participar en el proceso de selección del Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca, ahora online

El hotel Mandarin Oriental Punta Negra ultima su apertura en Calvià, prevista para la temporada 2026. Por eso, su equipo ha activado una nueva edición de su proceso de selección "Fans de tu Talento", esta vez online. El 23 de marzo arranca una experiencia digital pensada para acercar la esencia de la marca a candidatos que quieran formar parte del proyecto.

Mandarin Oriental llega a Mallorca, y está ultimando la selección del personal del nuevo hotel. / Mandarin Oriental

Una experiencia digital para conocer el proyecto desde casa

La propuesta mantiene la filosofía de su versión presencial de noviembre. Poner al candidato en el centro, cuidar el detalle y convertir la selección en algo más que una entrevista. El primer día, el 23 de marzo, a través de presentaciones en formato webinar, los participantes podrán conocer en profundidad el proyecto de la mano de las personas que lo están impulsando. Habrá dos horarios disponibles: por la mañana de 11:00 a 11:30 y por la tarde de 17:00 a 17:30.

Después, del 24 al 26 de marzo, los candidatos podrán realizar su entrevista con miembros del equipo, programando su reunión en el horario y día que mejor se adapte a sus necesidades.

Cómo fueron las jornadas en Casa Esment

Casa Esment, en Palma, acogió en noviembre las jornadas presenciales de selección, concebidas como una experiencia inmersiva de marca. Hubo recorridos temáticos vinculados a gastronomía, bienestar, servicio y cultura Mandarin Oriental, y la iniciativa reunió a más de mil candidatos.

Duarte Correia, general manager de Mandarin Oriental Punta Negra, resume la idea del hotel con estos eventos. «Buscamos el alma del destino y descubrir las joyas humanas de la isla. Valoramos la actitud por encima de los años de experiencia, porque la técnica se enseña, pero no la pasión".

El equipo de Mandarin Oriental Punta Negra busca, más que experiencia, actitud en sus candidatos. / Mandarin Oriental

Qué perfiles buscan

El formulario de la Talent Week Online permite indicar el departamento de interés, entre Cocina, Rooms, Compras, F&B, Spa and Wellness, y Mantenimiento. Conoce las vacantes activas en Mallorca y los requisitos de cada puesto aquí.

La Talent Week mostrará a los candidatos las posibilidades de futuro de trabajar en Mandarin Oriental. / Matteo Carassale

Cómo participar en la edición online del 23 de marzo

La inscripción se realiza a través de la web habilitada para esta edición. Tras completar el registro, el participante recibe un correo de confirmación con la información necesaria para agendar la entrevista con el equipo.

Todo para empezar a conocer una cultura de hospitalidad que hace de lo cotidiano algo extraordinario. Y esta vez, desde tu propia casa.