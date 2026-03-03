Xavi Herrero: «El cine híbrido es el que más me interesa»

¿En qué momento empezó a hacer cine independiente?

La relación con la fotografía y lo visual me viene prácticamente de familia: mi padre era fotógrafo y crecí en un estudio fotográfico. Con 16 ó 17 años ya estaba trabajando en rodajes de vídeo, sobre todo como auxiliar de cámara, y a partir de ahí he estado trabajando toda la vida. Mis largometrajes propios comenzaron hace unos 10 ó 12 años. Durante la mayor parte de mi carrera también trabajé en televisión y vídeo, y cuando el cine se digitalizó, pude acelerar mucho mis proyectos.

¿Cuándo fue el momento en que dijo: «esto es lo mío»?Me encanta el cine desde pequeño. Participaba en cortometrajes de Super 8, en festivales locales de piezas de tres minutos. Siempre estaba rodando algo. ¿Qué películas le han marcaron de niño o adolescente?

‘Delicatessen’, de Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro; la trilogía ‘Tres colores: Azul, Blanco y Rojo’ de Krzysztof Kieślowski. Son películas que vi varias veces en cine y que me marcaron muchísimo. Me interesaba ese cine, muy visual, muy autoral, con una estética fuerte y una mirada personal.

¿Cree que ha cambiado el cine a lo largo de los años?

Sí, muchísimo. El cine de autor refleja siempre las problemáticas culturales de cada época. La llegada de las plataformas ha transformado la producción y la distribución. El documental ha ganado un espacio muy importante y han surgido nuevas voces gracias a escuelas y óperas primas. Me interesa especialmente el cine híbrido: ficción muy realista o documentales que juegan con la narrativa de la ficción. Ese territorio ha evolucionado mucho en la última década.

¿Cree que cada vez más personas se acercan al cine?

Sí, y lo vemos en Ibiza. En esta edición, las cifras de público han sido muy altas. Hemos proyectado en auditorios grandes que hace unos años no me hubiese imaginado y estaban completos. Esto demuestra que el interés por el cine sigue vivo.

Después de esta edición, ¿qué sensación le queda y hacia dónde mira ahora el festival?

La sensación es muy positiva. Como he dicho, hemos proyectado en auditoriosque hace unos años no me habría atrevido a llenar. La implicación de la gente de Ibiza y Mallorca es increíble y nos alegra muchísimo. Siento que hay espacio para seguir creciendo y apostando por propuestas que arriesguen, como ese cine híbrido que me interesa especialmente.

¿Qué es para usted el cine?

Una forma de explorar historias con libertad. Un espacio donde la ficción y la realidad pueden encontrarse. Lo importante siempre es la emoción, la mirada personal y la manera de transmitirla al público.n