Concursos y ‘showcooking’ en una cita clave para la hostelería en Ibiza

El recinto ferial de Ibiza luce desde hace varios días grandes lonas que anuncian uno de los eventos más multitudinarios del año en el recinto, el Horeca Ibiza 2026. Este miércoles, el espacio abre sus puertas a una nueva edición de esta cita hostelera. La feria, que tendrá lugar entre el 4 y el 6 de marzo, reunirá durante tres jornadas a empresas proveedoras, distribuidores, chefs, hoteleros y profesionales del sector en un momento clave, previo al inicio de la temporada turística. El acto inaugural tendrá lugar este miércoles a partir de las 9.30 horas, con la presencia de responsables de Horeca Ibiza y autoridades políticas.

Horeca Ibiza ocupará un espacio de 5.000 metros cuadrados de exposición, además de contar con un amplio programa de actividades gastronómicas, concursos profesionales y homenajes a profesionales del sector. Cerca de 350 marcas estarán presentes en la feria y la organización estima una asistencia de 7.000 personas aproximadamente, la mayoría de ellos profesionales. La cita se da a pocos meses del comienzo de la temporada turística, con hoteles, restaurantes, o cafeterías en plena carrera para prepararse para la llegada de turistas en verano y que mostrarán en Horeca sus productos, servicios e innovaciones relacionadas con el sector.

Además del espacio para exposiciones, Horeca Ibiza celebra diversos concursos gastronómicos profesionales premiados con hasta 500 euros, que permitirá a los concursantes ganar visibilidad ante un público profesional. Además, el escenario del recinto contará con una agenda de eventos durante las tres jornadas, con charlas, coloquios y actividades variadas.

Miércoles, la gran inauguración

El miércoles Horeca Ibiza abrirá sus puertas más pronto de su horario habitual (a las 10 horas), para celebrar la inauguración del evento. El acto, previsto para las 9.30 horas, contará con la presencia de representantes de Horeca Baleares, como su presidente José Luis Córcoles, y autoridades políticas como el alcalde de Vila Rafael Triguero y el conseller balear de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el presidente de Pimeef, Alfonso Rojo.

A las 11 horas se retomarán las actividades para todo el público en el escenario, con el showcooking centrado en la cocina tradicional y el producto local de los alumnos de la Escola d'Hosteleria. Le seguirán las conferencias 'Cocina tradicional- Km O', 'Sabores de estación: el territorio como maestro', 'Oda a la berenjena' y 'Fusión Líquida' de Coca Cola, de Kike Bayano.

A las 14 horas se celebrará el primero de los concursos gastronómicos profesionales, con la segunda edición del concurso de patata roja ibicenca. Las actividades del escenario se retomarán a las 15.30 horas con 'El arte popular del espeto en el Mediterráneo' y terminará con el I Concurso de la Mejor Hamburguesa de Ibiza. Se trata de la principal novedad respecto a los concursos gastronómicos en esta edición de Horeca Ibiza.

Los premiados de 2026

El jueves será la jornada en la que se entregarán los premios y homenajes a los premiados en Horeca Ibiza 2026, en un acto que tendrá lugar a las 13 horas en el escenario. Así, la Familia Marí Mayans recogerá el premio en la categoría de producto emblemático por sus reconocidas Hierbas Ibicencas. Otra familia Marí, del Hotel Torre del Mar, será premiada por su Compromiso Hotelero. En el ámbito gastronómico, Horeca Ibiza concede el premio a la Cocina Popular a Cati Marí, de Es Rebost de Can Prats, premiando su contribución a la comida traicional ibicenca.

En el sector empresarial la distinción recae en la familia Tur, de Cafés Ibiza, y la Escola d'Hosteleria de les Illes Balears (EIHB) será reconocida por su papel clave en la formación de nuevas generaciones de chefs y profesionales de la hostelería. Pimeef será reconocida por su Compromiso con la Restauración, mientras que Clara Rodríguez y José Hidalgo, protagonistas de la cuenta de Instagram GorTeam, en la que comparten su visión de la gastronomía en Ibiza, obtendrá una distinción en la categoría de Comunicación. El homenaje especial recaerá en el chef Rafa Zafra, chef y propietario de los restaurantes Estimar, en Madrid y Barcelona, y Casa Jondal, en Ibiza.

La pizza será la protagonista en la jornada de concurso del jueves, en el IV Concurso a la mejor pizza gourmet de Ibiza, que tendrá lugar a las 14 horas. Le seguirán las actividades 'Cócteles de café para sorprender a tus clientes’, de la mano de Nespresso, y las charlas ‘Cocina honesta’ y ‘Comer en La Barrita’.

Showcooking y charlas

El viernes, jornada ya de clausura de la feria, las actividades comenzarán a las 11 horas con la mesa redonda 'El futuro de la hostelería: formación y cocina como ejes del cambio'. Le seguirá una serie de showcooking impartidos por los chefs Pablo Carrizo, íñigo Rodríguez y Adrián García y la charla 'Aroma de invierno: Ibiza y Soria en un mismo fuego'. El último certamen será el IV Concurso de cocina con pescado popular de Ibiza, mientras que 'El bosque como despensa' cerrará el ciclo de conferencias.