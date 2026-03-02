Dia de Balears | Náutica
El ‘llaüt’ ‘Rinxol’ y la ‘xalana’ ‘Teca’ navegan en el Parc de la Mar de Palma
El Museo Marítimo de Mallorca ha invitado, a través del Govern balear, a la Associació Marítima- Cultural d’Ibiza i Formentera (AMCEF) a participar en la celebración del Dia de les Illes Balears. Concretamente, pidió a esta entidad que llevara a Mallorca dos embarcaciones que representasen la náutica tradicional de las Pitiusas para llevar a cabo una exhibición de embarcaciones de vela latina tanto el 28 de febrero (el pasado sábado) como ayer, 1 de marzo y Dia de Balears, en el Parc de la Mar de Palma, junto con otros nueve barcos de la Comunitat. Además, participaron como AMCEF en una conferencia para explicar el estado de la náutica tradicional en Ibiza y Formentera.
En la exhibición, la Associació Marítima- Cultural d’Ibiza i Formentera participó, según explicaron sus miembros a esta redacción, con el llaüt ‘Rinxol’ (del año 1991) y la xalana ‘Teca’ (construida en 1938). Navegaron en el Parc de la Mar junto con otras tres embarcaciones mallorquinas( ‘Alconàsser’, ‘Mantellina’ y ‘Elfie’).
En las charlas organizadas por el Museu Marítim de Mallorca también ha participado Lina Sansano, directora del Museo Etnogràfic y técnica de Patrimonio del Consell de Ibiza, para explicar el orígen del Museu de la Mar d’Ibiza y el estado de las obras.
Suscríbete para seguir leyendo
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Sefa Pérez se despide del Café Vista Alegre: 'Aquí hemos conocido a príncipes árabes y actores de todo el mundo
- Tour' por el Parador de Ibiza: Un hotel de lujo en el que pasado y presente conviven en armonía
- Adiós al Flower Power de las fiestas de Sant Josep, en Ibiza
- Súper oferta: una vivienda en Ibiza con cuatro dormitorios por 390.000 euros
- Juan Heredia Mora, vecino de Ibiza, varado en Emiratos Árabes por los bombardeos a Irán: 'Se ven las explosiones en el cielo y retumba el edificio
- Descubre todos los detalles del interior del Parador de Ibiza
- "Nunca entendí el castigo del pasillo", la frase que llevó a un profesor de Ibiza a ganar ‘La Ruleta de la Suerte’ en el penúltimo panel