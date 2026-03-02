El Museo Marítimo de Mallorca ha invitado, a través del Govern balear, a la Associació Marítima- Cultural d’Ibiza i Formentera (AMCEF) a participar en la celebración del Dia de les Illes Balears. Concretamente, pidió a esta entidad que llevara a Mallorca dos embarcaciones que representasen la náutica tradicional de las Pitiusas para llevar a cabo una exhibición de embarcaciones de vela latina tanto el 28 de febrero (el pasado sábado) como ayer, 1 de marzo y Dia de Balears, en el Parc de la Mar de Palma, junto con otros nueve barcos de la Comunitat. Además, participaron como AMCEF en una conferencia para explicar el estado de la náutica tradicional en Ibiza y Formentera.

El ‘llaüt’ ‘Rinxol’ y la ‘xalana’ ‘Teca’ navegan en el Parc de la Mar de Palma | FOTOS: J. G.

En la exhibición, la Associació Marítima- Cultural d’Ibiza i Formentera participó, según explicaron sus miembros a esta redacción, con el llaüt ‘Rinxol’ (del año 1991) y la xalana ‘Teca’ (construida en 1938). Navegaron en el Parc de la Mar junto con otras tres embarcaciones mallorquinas( ‘Alconàsser’, ‘Mantellina’ y ‘Elfie’).

En las charlas organizadas por el Museu Marítim de Mallorca también ha participado Lina Sansano, directora del Museo Etnogràfic y técnica de Patrimonio del Consell de Ibiza, para explicar el orígen del Museu de la Mar d’Ibiza y el estado de las obras.