Cine
Ibizacinefest premia en su palmarés el talento emergente
Entre los títulos galardonados están ‘Le mur du son’, ‘On no hi ha llum’, ‘Nancy’, ‘Les imatges arriben a temps’ y ‘Sobre esta piedra’.
El festival Ibizacinefest cerró ayer su décima edición con un palmarés que reconoce «el talento emergente y la fuerza del cine independiente». Al acto, que se llevó a cabo en el auditorio de Can Jeroni, en Sant Josep, acudieron cineastas, profesionales del sector, público y, en representación del Consell de Ibiza, el director insular de Cultura, Miquel Costa Tur.
En la sección de Cortometraje Internacional, el premio principal recayó en ‘Le mur du son’, de Antonio La Cámara; y la mención especial fue para ‘Época de plagas’, de Gabriela Calvache.
‘On no hi ha llum’, de Julia García, se alzó con el galardón al Mejor Cortometraje Nacional ; y la mención especial se la llevó ‘La sangre’, de Joaquín León. El reconocimiento a Mejor Guión de Cortometraje fue para ‘Hunter’, de Lluís Garau.
El Premio de Distribución #ConUnPack se concedió a ‘Nancy’, de Luciano Fito, «impulsando así su recorrido en circuitos nacionales e internacionales y reforzando el compromiso del festival con la proyección futura de las obras seleccionadas».
El talento local tuvo un protagonismo especial en la sección Focus Balear. El premio al Mejor Cortometraje Balear fue para Jaume Carrió por ‘Les imatges arriben a temps’. Además, el jurado escogió como Mejor Cortometraje Ibicenco a ‘Sobre esta piedra’, de Helena Luzón. La mención al Mejor Cortometraje rodado en Ibiza reconoció el trabajo de Josep Alorda por ‘En el nom de les flors’.
Con este palmarés, Ibizacinefest «consolida su apuesta por el cine de autor, el talento emergente y la creación insular, cerrando una edición que ha vuelto a situar a Ibiza como punto de encuentro para cineastas y espectadores».
Tras la entrega de galardones, la jornada de clausura continuó con la proyección del largometraje ‘Nancy’, que contó con la presencia del productor Agustín Burghi, quien compartió con el público el proceso de desarrollo y recorrido del filme.
La sesión se completó con la presentación de la serie ‘La Ruta. Vol.2: Ibiza’, en un encuentro con su director, Borja Soler, y la directora de casting, Blanca Javaloy, coronando el final a una noche dedicada al talento y a la creación audiovisual contemporánea.
