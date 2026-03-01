OFERTA FLASH
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de marzo de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 1 de marzo de 2026 es: 3, 13, 25, 45 y 52, siendo el número clave el 0.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
