El superyate 'Limitless', de 96 metros de eslora, valorado en 100 millones de dólares y propiedad del empresario norteamericano Les Wexner, fundador del imperio textil Limited Brands, que integró la firma de lencería Victoria's Secret, ha atracado su espectacular silueta azul y blanca en el nuevo Club de Mar de Palma, convirtiéndose de esta forma en el primer gran yate de fama internacional que estrena la renovada marina privada desde el final definitivo de las obras, aunque la sombra Jeffrey Epstein sobre opulento buque sea cada vez más alargada

El yate de recreo, un habitual de Mallorca y de sus astilleros desde su construcción, donde se puso a punto por última vez en 2023, está considerado como un hito de la ingeniería naval, obra de los astilleros alemanes Lürssen de 1997. Pero en realidad fue diseñado bajo las órdenes de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense y delincuente sexual convicto que se suicidó en 2019, con un papel fundamental en su gestación, según han detallado medios estadounidenses como el The New York Times.

Epstein supervisó directamente el diseño y la construcción del yate, actuando como el principal representante de Wexner ante los astilleros Lürssen de Alemania. Participó activamente en reuniones con los diseñadores en Londres, como Jon Bannenberg, del estudio Bannenberg & Rowell, responsable de la arquitectura exterior, posicionándose como un negociador "duro" y meticuloso. Pero a pesar de su implicación en la construcción, el excapitán del barco afirmó que Epstein rara vez pasaba tiempo a bordo porque solía marearse con facilidad, al contrario que en otras propiedades de Wexner, que llegó a fagocitar.

La relación entre Jeffrey Epstein y Les Wexner fue el cimiento de la fortuna y el estatus social del delincuente sexual. Según las recientes declaraciones y documentos judiciales de febrero de 2026 conocidos al amparo de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. El pederasta no solo gestionaba el dinero de Wexner, sino que también adquirió varios de sus activos más icónicos a precios significativamente reducidos.

De esta forma, la transferencia de activos entre ambos permitió a Epstein proyectar una imagen de riqueza extrema, con propiedades como una mansión en Manhattan de siete pisos y 40 habitaciones que fue originalmente de Wexner hasta que en 2011 la titularidad se transfirió a una empresa controlada por Epstein. El Boeing 747 conocido como Lolita Express, el famoso avión privado de Epstein, que también aterrizó en Mallorca, fue originalmente propietad de la empresa de Wexner, hasta que Epstein lo adquirió y cambio la matrícula a una personalizada que terminaba con las siglas JE. Y también diferentes propiedades en Ohio, pues Epstein poseía una mansión dentro de la finca de Wexner en New Albany y otra casa cercana que vendió a la esposa de Wexner, Abigail, por 0 dólares en 2007, coincidiendo con el momento en que Wexner afirmó haber roto lazos con él.

El pasado febrero, Les Wexner fue interrogado por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre cómo pudo Jeffrey Epstein "robar" o recibir transferencias de más de mil millones de dólares de su fortuna sin que este lo notara. Pero Wexner mantuvo que fue "engañado" por un estafador profesional.

Actualmente el yatel 'Limitless' no es el megayate más grande, ni el más opulento, ni tampoco el más moderno. Pero es uno de los buques de recreo más bellos y elegantes del mundo en sus líneas clásicas.

Tiene casco es de acero y superestructura de aluminio, tres cubiertas y una gran bañera de popa. El diseño exterior es de Bannenberg & Rowell y el interior de Tim Heywood Design. Tiene capacidad para 12 invitados cómodamente alojados, así como para 20 tripulantes. Está impulsado por una planta diésel eléctrica, una de las innovaciones más impactantes en el momento de su creación. Su velocidad de crucero es 17 nudos, pero puede navegar a 25 nudos sin dificultad, lo que, por su tamaño, lo convierte en un buque muy rápido. Como novedad muy reivindicada por sus diseñadores, el 'Limitless' sustituyó el timón tradicional por un joystick.

Imagen de la popa del yate Limitless en el Club de Mar con la bandera estadounidense / Club de Mar Mallorca

La desclasificación masiva de archivos vinculados a Jeffrey Epstein ha abierto nuevas líneas de análisis sobre los movimientos, intereses y relaciones del financiero estadounidense fuera de Estados Unidos. Entre ellas aparecen unas imagánes que el pederasta tomo de la costa de Mallorca desde un barco en el año 2004, el opulento yate 'Limitless', en cuya gestación había intervenido en 1997 y los años anteriores.