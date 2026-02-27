Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 27 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 27 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 27, 24, 39, 42 y 14 y las estrellas 10 y 06.
El código del Millón ha sido el ZDH01056.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas
- Adiós al Café Vista Alegre de Sant Joan tras casi 90 años de vida en el norte de Ibiza
- Así es Lío Ibiza, el cabaret que preocupa a los vecinos de un barrio de la isla
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
- Recurren la suspensión de las Normas Subsidiarias de Sant Josep y advierten de una reclamación «millonaria»
- Vecinos de Ibiza denuncian el robo de miles de euros con una estafa de falsos alquileres de vivienda