De pinganillos ocultos para copiar a suplantación de identidad: las 'trampas' para sacarse el carnet de conducir

Aprobar el examen teórico es para muchos estudiantes el trámite más difícil para obtener el carnet de conducir y hay quien está dispuesto a cualquier cosa para pasar la prueba, recurriendo a tácticas ilícitas sin tener en cuenta las consecuencias. Una opción nada recomendable, no solo por la alta probabilidad de que te pillen sino por las duras consecuencias que conlleva.

En concreto, los infractores se enfrentan a sanciones que pueden ir desde el pago de una multa hasta noventa días de trabajos para la comunidad. Eso en el mejor de los casos, ya que en las situaciones más graves este comportamiento está penado con hasta tres años de cárcel. Ese es el panorama al que se enfrentan 45 personas en la Comunitat Valenciana, que han sido detenidas en el último cuatrimestre por delitos relacionados con exámenes de tráfico.

Hasta tres años de cárcel

En concreto, según detalla el Instituto Armado en un comunicado, entre los meses de septiembre y diciembre de 2025 los Grupos de Investigación y Análisis –G.I.A.T.- de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana, en colaboración con las Jefaturas Provinciales de Tráfico de las tres provincias, han investigado a 18 personas por utilizar dispositivos electrónicos ocultos para copiar en el examen teórico para la obtención del permiso.

Una agente de la Guardia Civil supervisa un examen teórico de conducir. / Guardia Civil

De ellas, los examinadores y guardias civiles detectaron a diez personas en la provincia de Valencia, seis en la provincia de Castellón y otras dos en la de Alicante. Además, otros cuatro aspirantes a las pruebas de capacitación para el transporte terrestre CAP, en las que se colabora con la Direcció General de Transports i Logística de la Generalitat Valenciana, fueron pillados usando dispositivos electrónicos para copiar, dos de ellos en Valencia y otros dos en Castellón.

Todas estas personas se enfrentan a una multa de 500 euros y la imposibilidad de presentarse de nuevo a examen en un plazo de seis meses, según recoge el artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, que cataloga esta acción como una infracción muy grave.

Paralelamente, en este mismo periodo de tiempo, otras diez personas han sido investigadas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental por suplantación de identidad en la realización de la prueba teórica para la obtención del permiso de conducción. Una infracción que lleva aparejadas penas de prisión de seis meses a tres años, además del pago de una multa de seis a doce meses, tal y como advierte la Guardia Civil.

Trabajos en beneficio de la comunidad

Además, se han investigado a otras diecisiete personas como presuntas autoras de un delito contra la seguridad vial, por conducir careciendo de permiso –pérdida de vigencia-, por haber perdido la totalidad de puntos, cuando se dirigían conduciendo su vehículo, a realizar el examen de recuperación del permiso.

Esta acción, la de conducir sin tener el permiso para hacerlo, conlleva penas de prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses. Además, los infractores pueden ser condenados a entre 31 y 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad.