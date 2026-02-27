"Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde"

El Mar de Vigo acogió ayer la puesta de largo del FarmaFest, un punto de encuentro «libre de formalismos» para que los farmacéuticos, entre otras cosas, se pongan al día de las novedades de su sector para ofrecerlas a sus pacientes. Y una que está entrando con fuerza son los probióticos.

Cristina Fente, catedrática en Nutrición y Bromatología de la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora en microbiota, les descubrió la revolución que traen en el ámbito de los cuidados de salud y belleza. «No necesitan receta médica y los farmacéuticos formados los van a podrán recomendar con criterio para que sean muy beneficiosos para sus pacientes», destaca.

—¿Qué son los probióticos?

Son microorganismos, que cuando tomamos los adecuados en las cantidades adecuadas tienen un beneficio para nuestra salud. Nos ayudan a no tener tantas arrugas, a que el colesterol de la sangre no suba, cuando tienes diarrea, cuando estás estreñido, cuando te duele la barriga de forma habitual...

—¿Aún son poco conocidos entre la población?

Se empiezan a conocer. Sobre todo, los probióticos asociados a los antibióticos. Cuando el médico receta un antibiótico, muchas veces da también probióticos para evitar los efectos secundarios del antibiótico, que muchas veces son diarreas, por ejemplo.

—Pero su ámbito es mucho más grande, ¿no?

Exactamente. ¿Cuántas indicaciones tienen los probióticos? Más de 70, por lo menos. Muchísimas.

—¿Con resultados comprobados científicamente?

Para ser un probiótico tiene que estar probado su efecto beneficioso. Si no, no es probiótico; es un microorganismo cualquiera. Además, tienen unos efectos secundarios mínimos. No son un medicamento. Son productos que pueden utilizar desde las embarazadas hasta los niños y las personas mayores.

—Lo ha calificado de «revolución para la salud y para la belleza».

Sí, para todo. Para la salud, sobre todo, y para la belleza, también. La cara es el espejo de lo que nos pasa dentro. Cuando el intestino lo tenemos bien, tenemos menos inflamación y la estructura de la cara se mantiene más tiempo, las arrugas aparecen más tarde, la sequedad tampoco aparece, etcétera.

—¿Son productos que ahora mismo podemos encontrar en la farmacia?

Los de belleza están empezando a salir. No hay mucho en el mercado español todavía. Hay mucho en Asia. En Corea, por ejemplo, ya tienen muchos probióticos para este tipo de indicaciones. Aquí hay más para las de tipo digestivo, para metabolismo, para colesterol, para infecciones de orina... Pero para belleza o caída del cabello, aún no.

—¿También funciona para la caída del cabello?

Sí, también. La frena. Son ensayos clínicos, pero estamos hablando de metaanálisis de ensayos clínicos, lo más de la evidencia.

—¿Y por qué aquí se se está retrasando con respecto, por ejemplo, a Asia?

Porque no tenemos aún interiorizadas estas cosas y el mercado va un poco retrasado, pero en nada van a aparecer y se van a poder recomendar.

—También pueden tener efectos beneficiosos en en cáncer.

Sí, también. Está bastante de moda, digamos. Por ejemplo, para la inmunoterapia ya hay oncólogos que tienen en cuenta la microbiota que hay en el paciente porque los resultados de este tratamiento varían en función de esto. Por ejemplo, muchas veces la quimioterapia funciona peor en algunos pacientes y es debido a que han tomado en los meses previos antibióticos que han provocado problemas en su intestino. Cada vez están más claras todas estas cosas.

—Entonces, ¿cada vez también estará más presente en el sistema de salud, no solo en la farmacia?

El estudio de la microbiota sí estará cada vez más presente. Por supuesto que sí. Iremos a una medicina más personalizada en este sentido.

—¿Y cómo se hace un estudio de microbiota?

Es un estudio que se hace en heces. En un laboratorio se mira el material genético de los microorganismos y se identifican los géneros que hay, las rutas metabólicas que tienen, etcétera.

—¿Es interesante, por ejemplo, hacerse una analítica de este tipo?

Por ahora, te diré que no. Es más interesante acudir a probióticos que mirar la microbiota, salvo en cosas y casos concretos, como la inmunoterapia. Pero en la población en general, por ahora, los estudios de la microbiota fecal, aunque se hacen, no tienen demasiada utilidad. Dentro de nada, sí la tendrán.