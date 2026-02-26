Siete de cada diez españoles consideran que la prostitución es violencia y no una forma de ejercer la libertad sexual

El Ministerio de Igualdad ha presentado este jueves una encuesta, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que indica que siete de cada diez españoles consideran que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres (porcentaje que se eleva al 75% entre la población femenina) y que quienes la ejercen son víctimas de explotación sexual.

Y un porcentaje aún más amplio, de casi el 80%, considera que esta actividad pone en riesgo la dignidad de las personas y rechaza la idea de que es una "forma de ejercer la libertad sexual", uno de los argumentos usados por quienes defienden regular la prostitución en España. Asimismo, siete de cada diez rechazan también la prostitución por internet, al considerar que pagar por visualizar actos sexuales en plataforma online también es prostitución.

Asimismo, la ciudadanía percibe esta actividad como un fenómeno estrechamente vinculado a la vulnerabilidad socioeconómica y a la violencia. Siete de cada diez personas encuestadas piensan que las mujeres que se prostituyen lo hacen por necesidad económica, mientras un 41,5 % considera que son forzadas a ello.

"La encuesta nos dice claramente, como primer titular, que la ciudadanía no lo entiende como una actividad económica más, sino como una expresión de la desigualdad estructural que vive la sociedad, que se expresa de forma violenta en la prostitución, que está atravesada por la pobreza, la coerción y la vulnerabilidad", ha indicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Hombres y mujeres

El 82 % de la población cree que pagar para mantener relaciones sexuales es un comportamiento más propio de los hombres, al igual que el visionado de la pornografía. Mientras que el ejercicio de la prostitución es concebido como un comportamiento más propio de las mujeres.

Además, al 63 % de la población le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales. Un rechazo que es más marcado entre las mujeres, situándose en el 71,1%, por lo que el Ministerio de Igualdad considera que "existe un claro rechazo de las mujeres a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales, con un 91,2% que afirman no tener ninguna disposición".

En relación con la pornografía, el 71,6 % asegura que fomenta la violencia contra las mujeres y un 93,3% de los participantes en el sondeo señala la necesidad de limitar el acceso de las personas menores a ese contenido. La responsabilidad de establecer estas limitaciones creen que deberían residir principalmente en la familia, los padres y las madres, pero también en el Gobierno.

Castigar a los clientes

Sobre las medidas para erradicar la prostitución, casi la mitad de la población estima que la más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. Igualmente, se ve necesario el ofrecimiento de programas sociales y económicos para que las mujeres puedan dejar la prostitución.

Noticias relacionadas

Pero solo tres de cada diez encuestados creen que castigar a quienes pagan por la prostitución y a quienes se lucran por la prostitución ajena, pero no a las mujeres prostituidas, podría ser otra medida eficaz, pese a que es una de las propuestas del PSOE y del Ministerio de Igualdad, que prepara una ley abolicionista que, previsiblemente, incluirá esta medida.