El hallazgo de un diminuto dinosaurio del tamaño de un pollo y de menos de 1 kilo de peso revoluciona la historia de sus parientes

En el corazón de la Patagonia argentina, donde la tierra custodia historias perdidas de millones de años atrás, un equipo internacional de arqueólogos ha realizado un pequeño pero gran hallazgo que promete revolucionar la historia de los dinosaurios. Según recoge la revista 'Nature' en un artículo publicado este miércoles, una reciente excavación ha logrado desenterrar los restos de un diminuto y ágil dinosaurio de apenas 1 kilogramo que vivió en esa región hace al menos 95 millones de años. El animal, bautizado como 'Alnashetri cerropoliciensis' (que en lengua mapuche significa "pequeño animal veloz del Cerro Policía", la región donde fue hallado), se presenta como el dinosaurio más pequeño descubierto hasta ahora en todo Sudamérica. Sus descubridores afirman que su historia, además de sorprendente, podría revolucionar el estudio de estos fascinantes animales prehistóricos. Sobre todo de los más pequeñitos.

El pequeño 'Alnashetri' fue hallado en un yacimiento situado en la Formación Candeleros, en el norte de la Patagonia argentina, una región famosa por sus fósiles prehistóricos. Los análisis indican que perteneció a la familia de los alvarezsauroideos, un grupo de dinosaurios que durante décadas desconcertó a los paleontólogos por su pequeño tamaño y su parecido con las aves primitivas. Sus miembros se caracterizan por ser pequeños, de brazos cortos y robustos, con un dedo principal hipertrofiado, dientes diminutos y una vida dedicada a excavar el terreno. En el caso de 'Alnashetri', los expertos afirman que el animal encaja en gran parte de esta descripción pero que, a diferencia de sus parientes, tenía una "mezcla única de rasgos" que podrían incluso convertirlo en un eslabón perdido de la evolución de los dinosaurios.

El animal medía poco más de medio metro, pesaba menos de un kilo, tenía un tronco esbelto, patas traseras largas y con todas las características de un corredor ágil

Los arqueólogos a cargo del estudio de este dinosaurio, liderados por Peter Makovicky, de la Universidad de Minnesota, afirman que gracias al hallazgo de un esqueleto casi completo se ha podido reconstruir con detalle su anatomía. En el momento de su hallazgo, de hecho, el fósil del animal aún conservaba parte del cráneo, casi toda la dentadura, la columna vertebral, las costillas, los miembros anteriores íntegros y hasta las patas traseras con sus respectivas garras. El análisis de estos huesos permitió saber que 'Alnashetri' era un dinosaurio pequeño, de poco más de medio metro de largo y menos de un kilogramo de peso. Era un animal ágil, de tronco esbelto, patas traseras largas y gráciles y con todas las características de un corredor ágil. Pero diferencia de otros miembros de su familia, este dinosaurio no tenía ni los dedos encogidos ni dientes miniaturizados por lo que, según afirman los expertos, era una especie peculiar incluso entre sus parientes.

Una historia más compleja

Los científicos afirman que el hallazgo de este dinosaurio podría revolucionar la disciplina y reescribir, al menos en parte, la historia de su familia. Y es que durante décadas se creyó que los alvarezsauroideos evolucionaron siguiendo una trayectoria clara y lineal hacia cuerpos cada vez más pequeños, brazos más cortos y potentes y una especialización progresiva en comer insectos. Hasta ahora, además, se pensaba que los ejemplares sudamericanos representaban una fase primitiva que con el tiempo desembocó en formas asiáticas más sofisticadas. Pero el estudio del fósil de 'Alnashetri' y su filogenética demuestra que este relato tan ordenado y simplista que se había trazado no solo no se corresponde con la realidad sino que, además, podría haber ocultado una historia mucho más compleja y fascinante.

El análisis de este dinosaurio, afirman los expertos, permite saber que los alvarezsauroideos sudamericanos no forman una única línea evolutiva continua sino que son mucho más diversos de lo que se creían y están separados entre sí por ramas más antiguas. Esto cambia por completo la historia que se había construido sobre ellos ya que, a partir de estos últimos datos, ya no podemos imaginar a estos pequeños animales viajando entre Asia y Sudamérica durante el Cretácico. Su recorrido más bien encaja con la idea de que esta familia de dinosaurios ya estaba ampliamente distribuida cuando los continentes aún formaban Pangea y que después, con la fragmentación continental, algunas poblaciones se aislaron y evolucionaron por separado. La suya, en definitiva, es una pequeña pero gran historia que vale la pena desempolvar.