Lolita Flores: «En ‘Poncia’ vemos a una mujer reivindicativa, que grita contra la injusticia»

Madrid, Valencia, Málaga, A Coruña y, ahora, Ibiza. Lolita Flores recorre los teatros de España con su obra ‘Poncia’, una reinterpretación de la obra de Federico García Lorca ‘La casa de Bernarda Alba’, dirigida por el autor y director teatral Luis Luque.

«No me gusta hacer spoilers», bromea Flores en conversación teléfonica con Diario de Ibiza. sobre lo que podrá encontrar el público en el escenario, aunque sí cuenta lo «especial» que es este soliloquio. «Es un monólogo en el que estoy yo sola en el escenario, interpretando un soliloquio de Poncia con la propia Bernarda y con sus hijas Martirio y Angustias», explica la artista,

La actriz vuelve a subirse este jueves a los escenarios de Ibiza, doce años después de representar otro soliloquio, ‘La plaza del diamante’, una obra de Mercè Rodoreda dirigida por Joan Ollé.

En esta ocasión, Flores se pone en la piel de Poncia, una de las criadas en ‘La casa de Bernarda Alba’, obra lorquiana de la que Flores confiesa ser «una gran admiradora». Flores destaca la labor de Luque en la «recopilación de los textos de Lorca y su adaptación para convertirlos de intervenciones en la obra de Lorca a reflexiones en esta».

La obra está escrita a través de estas intervenciones del personaje en la obra de Lorca, tras un profundo análisis, descubriendo una nueva forma de ver lo que ocurría en la casa. Mientras que en ‘La casa de Bernarda Alba’ el orden es cronológico, en ‘Poncia’ el público descubre el personaje tras el shock del suicidio de Adela, con una Poncia que ajusta cuentas con los fantasmas de la casa y aborda temas como la culpa, la libertad, el abuso o el deseo de amar.

Admiradora de la obra de Federico García Lorca, Flores no dudó ni un momento en interpretar este papel. «El guion me encantó, es un texto de Lorca y de Luque y desde el primer momento lo tuve claro», destaca la actriz, quien añade que «cuando se presenta la ocasión de interpretar un personaje de Lorca es un honor». Se trata de una Poncia, cuenta, «escrita especialmente para mí». «Por supuesto, mantiene la esencia de la Poncia lorquiana, su esencia en ‘La casa de Bernarda Alba’, pero es una Poncia hecha a propósito para que yo la interpretara», afirma.

En esta interpretación de ‘La casa de Bernarda Alba’ se ve a una Poncia más fuerte y «reivindicativa». «Poncia es una mujer que grita», cuenta Flores. «Grita que ya está bien de tanta disciplina, de tanta injusticia. Defiende que hay que ser justo en esta vida y que hay que amar a quien se quiere sin hacer daño a nadie», afirma la actriz.

La clave para interpretar a este personaje, cuenta Flores, es ensayar día a día. «Ensayos, ensayo y más ensayo. Y, por supuesto, seguir las indicaciones de Luis Luque», explica la artista, quien asegura haberse adaptado sin problema al personaje de Poncia. «Cada personaje tiene siempre su intríngulis, pero hacer de Poncia no me ha supuesto ninguna dificultad. Siempre intento dejarme guiar por las indicaciones del director y por lo que siento», cuenta Flores, quien asegura que «muchas veces es la propia palabra la que ya te está llevando hacia el camino, la que te habla de los sentimientos que tienes que expresar», reflexiona Flores.

‘Poncia’ ha tenido una gran acogida tanto por el público como por la crítica en ciudades como Madrid. También en Ibiza el anuncio de la obra de Lolita Flores generó gran expectación entre el público ibicenco, que prácticamente agotó las entradas en el mismo día en el que salieron a la venta. En la mañana de este lunes, a falta de tres días para la actuación, ya no quedan entradas en venta. «No sabes lo que me enorgullece y me alegra que la gente quiera venir a verme en ‘Poncia’», exclama Flores, contenta por la acogida que ha tenido la obra. «Para mí venir y actuar a Ibiza me trae muchos recuerdos. He venido muchos años de vacaciones, cuando mis hijos eran más jóvenes. Alquilaba una casa y veníamos en julio y agosto. Tenemos bastantes amigos por aqu-i y conozco bastante bien la isla», rememora Flores.

«Espero que los espectadores se vayan con una gran satisfacción por lo que han visto, con la sensación de que el precio que han pagado ha merecido la pena y habiendo disfrutado de un espectáculo de 70 minutos con una mujer arriba, sobre el escenario, dándolo todo», afirma la artista.

Con una amplia trayectoria en el mundo del teatro, Flores afirma sentirse muy segura sobre los escenarios, aunque no esconde enfrentarse a los nervios antes de la función. «Son nervios por la responsabilidad. Responsabilidad porque todo salga bien, que no me olvide del texto, que los focos de la luz estén bien. Quiero que todo salga maravilloso y que a todo el mundo le guste», asegura Flores.

«Voy a Ibiza con mucha ilusión», asegura Flores, quien desea que el público «disfrute tanto de la obra como yo cuando la interpreto, aunque sea un drama».

La actriz vive un momento dulce de su carrera con la vuelta a las pantallas de cine con un papel protagonista en la película ‘Mallorca Confidencial’, del director David Ilundain. Flores interpreta a La Chusa, matriarca de un poblado chabolista epicentro de la droga en Mallorca. «Es un papel que tiene mucho significado para mí, aunque luego quien tenga la última palabra sea el público», explica la actriz., quien añade que lo ha hecho «con mucho cariño, mucho gusto y mucho respeto», añade. La película estará presente en la 29º edición del Festival de cine de Málaga, que se celebra este mes de marzo, y llegará a los cines en mayo.