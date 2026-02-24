Elsa Punset clausurará el VII Foro Nacional de Emergencias en Ibiza

La psicóloga y divulgadora Elsa Punset clausurará el VII Foro Nacional de Emergencias y Problemáticas Sociales, que se celebrará en Ibiza del 3 al 17 de marzo. El encuentro, impulsado por 'Emergency Staff' con el apoyo del Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Ibiza y finalizará con una ponencia en el Centro Cultural de Jesús.

El foro está orientado a profesionales del ámbito sanitario y social, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y bomberos, con el objetivo de fortalecer el bienestar social y la seguridad de la ciudadanía mediante la mejora de la prevención, la detección y la actuación coordinada ante emergencias y problemáticas sociales especialmente sensibles, como adicciones, sumisión química, violencia de género, violencia contra profesionales, incidentes críticos y atención a colectivos vulnerables.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa este martes por la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, y la responsable de Comunicación y Desarrollo de Negocio de 'Emergency Staff', Andrea Toro. Durante dos semanas, los asistentes recibirán formación avanzada y especializada orientada a implementar intervenciones más eficaces, humanizadas y centradas en la reducción de daños, reforzando la protección de víctimas y la capacidad de respuesta ante situaciones de alto impacto social.

Según destacó Escandell, una formación de calidad para estos profesionales «es de vital importancia», ya que permite afrontar nuevas casuísticas y contribuye a generar «un entorno saludable» y «de mayor seguridad», con profesionales «mucho más preparados de lo que viene siendo habitual en formación reglada». La consellera subrayó además que el foro es «un foro de compartir, para avanzar, para asumir nuevas ideas y para adaptarnos a la realidad que tenemos, que es completamente cambiante».

Por su parte, Andrea Toro señaló que el encuentro nació con el objetivo de fortalecer el bienestar social y la seguridad a través de la actualización y coordinación de quienes actúan en primera línea, un propósito que en esta séptima edición «mantenemos y potenciamos». En el contexto actual, añadió, hablar de emergencias implica también abordar salud pública, convivencia y seguridad, así como prevenir, detectar y actuar de forma coordinada ante realidades especialmente sensibles.

Una de las principales novedades será la ponencia magistral de clausura a cargo de Elsa Punset, el 17 de marzo, centrada en inteligencia emocional y resiliencia. La sesión estará orientada a reforzar el bienestar emocional de los profesionales que sostienen la respuesta asistencial y comunitaria, proporcionando herramientas de gestión del estrés y liderazgo consciente, con impacto directo en la seguridad, la empatía y la eficacia de las intervenciones. La jornada supondrá un espacio en el que la técnica dará paso a la motivación, el bienestar emocional y el propósito de quienes afrontan situaciones complejas dentro y fuera del ámbito profesional.

Formaciones especializadas

El programa integra tres formaciones especializadas y un espacio de networking con asistencia de instituciones y empresas de Ibiza. La primera, ‘Day & Night Drugs 360°’, se desarrollará los días 3, 4 y 5 de marzo y abordará la intervención en intoxicaciones, agresiones sexuales por sumisión química y patologías derivadas del consumo de sustancias. Incluye simulaciones hiperrealistas con actores y situaciones límite. Esta formación incorpora el aval del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y contará con un equipo docente de 13 profesionales.

El curso CPAH ‘Control de Persona Agitada/Agresiva en Áreas Hostiles’ se impartirá los días 5 y 6 de marzo, centrado en la prevención de episodios de violencia y la contención segura en entornos de alta tensión. El 9 y 10 de marzo se celebrará el curso Imacc ‘Intervención Multidisciplinar en Accidentes’, que combina fases diurnas y nocturnas para optimizar la respuesta ante incidentes complejos.