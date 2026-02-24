70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026.

Este febrero se conmemoran 70 años de la ola de frío más intensa registrada en España en el siglo XX y lo que llevamos de XXI, una situación que contrasta con la experimentada este 2026, en el que hasta tres estaciones -Ávila, Cáceres y Salamanca- batieron sus récords de temperaturas máximas para febrero.

El mes de febrero de 1956 quedó grabado en los libros de historia debido a las tres oleadas de aire frío que azotaron a todo el territorio peninsular y que dejaron las temperaturas más bajas registradas nunca por el Banco Nacional de Datos Climatológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Uno de los días marcados es el 2 de febrero de 1956, jornada en que el Estany-Gento (lago Gento), en la provincia de Lleida, detectó -32 ºC, la temperatura más baja registrada en todo el siglo XX y que, aún hoy, no ha sido superada.

Las temperaturas extremas no se limitaron a este punto específico de Cataluña -considerado uno de los más fríos de España- sino que se extendieron por toda la geografía española, con consecuencias catastróficas especialmente para la agricultura.

"Heladas negras"

Las tres oleadas de aire polar continental de origen siberiano de aquel febrero de 1956 no solo supusieron la pérdida de las cosechas de ese año, también provocaron la muerte de árboles, incluidos olivos centenarios.

Aquellas heladas, caracterizadas por un contenido de humedad muy bajo, provocaron las denominadas "heladas negras", causadas por masas de aire tan secas que no se aprecian a simple vista, aunque sus efectos en frutales y cultivos "son desastrosos", indica la Aemet este martes en una nota de prensa.

La ola de frío de aquel febrero de 1956 contrasta con la situación advertida por la Aemet para este mismo mes de 2026, cuando tres estaciones superaron sus temperaturas máximas jamás registradas en un mes de febrero.

Durante el día 23, la estación de Ávila registró 21 ºC, superando por 0,2 su máximo histórico del año 2020 (20,8 ºC). Esa misma jornada Cáceres, con 23,3 ºC, batió por 0,3 los 23,0 ºC registrados también en 2020.

La cifra más llamativa la ha detectado la estación de Salamanca, con 23,5 ºC, superando en un 1 ºC su cifra más alta en un mes de febrero: los 22,5 ºC de 2004.

Setenta años entre unas cifras históricas a la baja en 1956 y al alza en 2026 en un contexto en el que, según la Aemet, los fenómenos extremos como las precipitaciones "están aumentando en intensidad y frecuencia con el calentamiento global", con lluvias torrenciales que han llenado los embalses españoles hasta el máximo de su capacidad.