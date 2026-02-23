Crónica
Més que música: un compromís amb la bellesa
La Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa ha obert un finestral. Darrere hi ha talent, esforç i una voluntat clara de fer música junts
Xesús Ballesteros
Hi ha vespres en què una ciutat s’escolta a si mateixa. No per allò que diu, sinó per allò que s’atreveix a fer. La presentació de la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa va ser un d’aquests moments. Va ser molt més que un concert. Va ser una declaració serena: som aquí i volem fer música. Parlam de joves estudiants que han decidit fer una passa al davant. Sense consignes ni protocols. Sense altra empenta que la necessitat de compartir el so que porten dins. Han triat reunir-se, assajar, equivocar-se, tornar-hi, créixer junts. Tot per una iniciativa pròpia que dignifica la paraula cultura.
Darrere cada faristol hi havia nervis continguts i ulls atents. Mans que contenien hores d’estudi, renúncies discretes, trajectes constants entre obligacions i partitures. Hi havia cansament i, alhora, una il·lusió tenaç. Perquè els músics volen fer música. És una necessitat íntima que demana espai i escolta. La qualitat que van oferir no va ser una sorpresa per a qui sap llegir l’esforç. Va ser el fruit d’un treball rigorós, d’una disciplina assumida amb naturalitat, d’una voluntat clara de fer bé les coses. Sonoritat neta, escolta mútua, respecte pel conjunt. Hi havia responsabilitat artística i estima per l’ofici. Tot conduït per un magnífic Pablo García-Ortiz.
Cal dir-ho amb claredat: espais com aquest són imprescindibles. Són llocs on l’art es democratitza per convicció, no per càlcul, i deixa de ser un luxe reservat a les elits o a la fredor d’un cop de talonari. Aquí la música torna a ser un bé comú, una anomalia preciosa que no demana privilegis ni espera permisos, sinó que s’imposa per pur compromís i comunitat. Una societat es reconeix en els seus joves creadors perquè, quan ells decideixen aixecar una estructura cultural allà on només hi havia silenci institucional, ens ofereixen un mirall net. Ens recorden que el futur es pensa amb la sensibilitat i la dedicació que sovint manquen en les agendes oficials. La bellesa no és un ornament de gal·la; és la nostra forma més exigent de convivència.
La resposta del públic va ser unànime i desbordant; l’espai, visiblement insuficient, va esdevenir un termòmetre d’una set compartida que no admet indiferència. Aquesta concurrència no és una anècdota, sinó una declaració de principis: la ciutadania reclama aquests projectes, els necessita i s’hi reconeix. Ara, la qüestió és si sabrem estar a l’alçada del que ens demanen.
El repte és oferir-los la continuïtat, els recursos i la confiança que requereix el talent quan s’ha d’obrir camí. Facilitar-los el pas no és una qüestió de voluntarisme, sinó una responsabilitat cultural que ens compromet a tots, però especialment a aquells que tenen la capacitat d’obrir les portes que avui han quedat petites.
La Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa ha obert un finestral. Darrere hi ha talent, esforç i una voluntat clara de fer música junts. Davant, una comunitat disposada a escoltar. Així creix una societat que s’estima. Així sona una ciutat quan decideix ser millor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
- Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
- Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja
- Cuando traficar sale muy caro en Ibiza: iba a ganar 600 euros por recibir un paquete con drogas y acaba condenado a siete años de cárcel
- La Policía Local de Sant Antoni desaloja la cueva habitada por el exdj Álex en Punta Galera
- Un turoperador deberá readmitir e indemnizar con 200.000 euros a una trabajadora de Ibiza tras una excedencia
- El Ayuntamiento de Ibiza activa la reforma de la avenida Pere Matutes con la adjudicación del proyecto
- «Judo de estilo ‘pagès’» en las fiestas de Corona