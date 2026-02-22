Sant Antoni inauguró este sábado las dos primeras exposiciones de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma en Ibiza dentro de su programa Biennal B, consolidando un nuevo eje cultural entre islas. En Sa Punta des Molí abrió al público la colectiva ‘Mapa de texturas’, que reúne obras de Alberto Baraya, Adrián Martínez, Vítor Mejuto, Rosell Meseguer e Isabel Servera en una exploración de la materia y la superficie, con el acto de tejer como gesto físico y también conceptual.

Es Baluard desembarca en Sant Antoni con dos muestras de su Biennal B | FOTOS DE VICENT MARÍ

En paralelo, el Far de ses Coves Blanques acogió la presentación de ‘Pedrada’, proyecto individual de Marijo Ribas (Mallorca, 1982), que transforma piedras recuperadas y ropa reciclada en esculturas blandas a partir de una investigación sobre el expolio geológico y los residuos textiles en Menorca. Comisariadas por Pilar Rubí, las muestras podrán visitarse del 21 de febrero al 4 de abril.