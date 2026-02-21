Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista

Xilxes ha despedido este sábado a María José, de 48 años, y a su hija Noemí, de 12, en una jornada marcada por el dolor, el silencio y la consternación. Familiares, vecinos y representantes institucionales han acompañado a las víctimas en su último adiós en una localidad profundamente golpeada por un crimen que ha sacudido a toda la provincia de Castellón.

La iglesia se ha llenado para arropar a una familia muy conocida en el municipio. Días antes, el Ayuntamiento decretó tres jornadas de luto oficial y la plaza Mayor acogió un emotivo minuto de silencio en el que decenas de vecinos mostraron su rechazo a la violencia y trasladaron su apoyo a los allegados. “Sus vidas han sido arrebatadas de manera tan injusta”, se leyó en el comunicado institucional, mientras el alcalde, Ismael Minguet, reconocía la incredulidad que ha provocado el crimen: “No creemos que algo así pueda llegar a nuestro pueblo, pero también llega aquí”.

Hallados los cuerpos sin vida, el martes

María José y Noemí fueron halladas degolladas el martes por la tarde en su domicilio, ubicado frente al Ayuntamiento y junto al retén de la Policía Local. Sin embargo, la autopsia ha determinado que ambas fueron asesinadas entre las últimas horas del domingo y la madrugada del lunes, concretamente entre las 22.00 y las 6.00 horas, es decir, entre 36 y 48 horas antes de que se hiciera público el hallazgo.

El exmarido de María José y padre de la menor, Abdelkader B., de 39 años, fue detenido inicialmente por quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía en vigor y posteriormente como presunto autor de los dos asesinatos. Madre e hija estaban incluidas en el sistema VioGén y contaban con una orden de protección que le prohibía acercarse a menos de 300 metros o comunicarse con ellas por cualquier medio.

Según la investigación de la Guardia Civil, el detenido simuló el descubrimiento de los cuerpos el martes por la tarde, tras enviar desde el teléfono móvil de la víctima —que se llevó consigo— mensajes y fotografías a varios contactos. Ese terminal fue localizado posteriormente en la habitación alquilada en el barrio de Benicalap, en València, durante un registro en el que también se buscaba el arma homicida.

Las primeras sospechas se apoyaron en las incongruencias de su relato y en los antecedentes por violencia de género. En febrero de 2025 fue condenado en un juicio rápido por delitos de coacciones y maltrato de obra, con penas de trabajos en beneficio de la comunidad, prohibición de tenencia de armas y alejamiento respecto de la víctima. Pese a ello, conservó una llave de la vivienda y, según los investigadores, quebrantó en varias ocasiones la orden de protección.

Prisión provisional

Tras pasar a disposición judicial en Vila-real, la titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por dos delitos de homicidio/asesinato y quebrantamiento de condena, en una causa que se mantiene bajo secreto de actuaciones. El detenido se acogió a su derecho a no declarar.

El crimen de Xilxes, que se produjo apenas un día después de otro asesinato machista en la provincia, el de la enfermera Ana Sorribas a manos de su expareja, ha dejado una huella imborrable en la localidad. Este sábado, en el entierro de María José y Noemí, el municipio ha vuelto a unirse en torno a una familia rota por la violencia, en un adiós que simboliza el duelo colectivo de todo un pueblo.