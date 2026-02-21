Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 21 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 21 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 15, 17, 20, 34, 35 y 41. El número complementario es el 08 y el reintegro, el 1. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4876688, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
- Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja
- La Policía Local de Sant Antoni desaloja la cueva habitada por el exdj Álex en Punta Galera
- Todos los menús del 'Patrimoni gastronòmic' de Ibiza 2026 (guía para no perderse)
- Cuando traficar sale muy caro en Ibiza: iba a ganar 600 euros por recibir un paquete con drogas y acaba condenado a siete años de cárcel
- Esquela Juan Marí Juan
- La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro en Ibiza: qué hacer si el perro de tu vecino no deja de ladrar
- Un turoperador deberá readmitir e indemnizar con 200.000 euros a una trabajadora de Ibiza tras una excedencia