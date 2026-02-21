«Judo de estilo ‘pagès’» en las fiestas de Corona

Pocos ibicencos conocen o han oído hablar siquiera de los lluits pagesos. Hay que preguntar a personas de 70 años o mayores para encontrar testimonios que sepan en qué consiste este peculiar juego de lucha pagès, cuenta Miquel Àngel Costa, concejal del Ayuntamiento de Sant Antoni y quien gestiona un club de judo en la localidad, a través del cuál rinde homenaje a esta tradición. «¿Es como el judo?», preguntan desde el público mientras comienzan a calentar los integrantes de la Colla des Kiay de Sant Antoni, antes de comenzar la exhibición de lluit pagès. «No, el judo es mucho más técnico, mientras que esto es algo más bruto», les responde Costa.

La Colla des Kiay fue la encargada de los ‘lluits pagesos’.

«Los que sois jóvenes no lo recordaréis, pero esto es una tradición que viene de unos cien años atrás más o menos», explica Miquel d’en Blai, presidente de la Asociación de Vecinos des Pla de Corona. «Era una lucha cuerpo a cuerpo, sin golpes ni patadas, pero tenía un carácter amistoso, sin violencia», añade Miquel, quien cuenta que solía darse en muchas ocasiones después de una tarde de copas. «Si estaban en un bar siempre había algunos más envalentonados y animaban a enzarzarse entre ellos. Pero siempre como un juego, sin violencia, como quien echa un pulso», aclara el presidente de la asociación de vecinos. En muchas ocasiones, cuenta también había alguna apuesta detrás, jugándose la siguiente ronda o simplemente «su orgullo».

Dos jóvenes luchan durante la exhibición de ‘lluits pagesos’.

Este peculiar juego estaba también muy ligado al tradicional festeig. «Cuando iban a visitar a la chica que les gustaba y coincidían dos o tres, se podían jugar mediante un lluit quién iba a ser el primero en pasar», explica Miquel, quien reflexiona sobre el desconocimiento hoy en día sobre esta lucha pagesa. «El lluit lo conocen quienes tienen 70 años o más. Se podría decir que es como una especie de judo con técnica pagesa, y como en estas fiestas nos gusta recuperar tradiciones por eso celebramos esta exhibición», añade.

Una mujer participa en el taller de restauración de pared de piedra seca.

Esta primera exhibición de lluit pagès es iniciativa de Costa, gran conocedor de este juego. «Miquel Àngel tiene un centro de judo y le encanta el lluit pagès, por eso el año pasado prometió traer a las fiestas una demostración», recuerda el presidente de la asociación.

Un grupo de mujeres prepara ‘coquetes’ de sobrasada.

«No estamos tan fuertes como antes, por eso ponemos unas colchonetas debajo», bromea Costa mientras esparce paja sobre estas. Hecho el calentamiento, Costa anuncia al público estar preparados para empezar el primer duelo. Aunque todavía falta una sorpresa por llegar. Por esta vinculación del lluit pagès con el festeig, uno de los jóvenes de la colla aparece maquillado y portando un top: se ha transformado en ‘Rafela’ y saluda alegre a los jóvenes que se preparan para los lluits, provocando la risa de los asistentes. «El vencedor irá con Rafela», bromea Costa.

Mercadillo en Sa Rota d’en Coca.

Costa ejerce de árbitro, indicando cuándo comienza y termina cada combate, quién se lleva el asalto y parando la lucha si ve que se acercan peligrosamente fuera del área de colchonetas marcada para la lucha. «Mà» dice en primer lugar, para que los contricantes se den la mano deportivamente. «Manec», ordena para comenzar la lucha.

La demostración comienza con el más pequeño de la colla, Pol, un niño de unos seis o siete años que no esconde su ilusión de poder luchar junto con los mayores. Vence el primer asalto, aunque el combate se lo lleva el primero que gana tres. El lluit final enfrenta a dos jóvenes de la colla. «Carai, quins braços». bromea Rafela cuando uno de ellos consigue derribar al otro, haciéndoles reír a ambos. En un momento dado, Costa para la lucha al caer a la vez al suelo. «Hay testimonios que dicen que también seguían luchando en el suelo, aunque nosotros lo practicamos de pie», aclara.

Terminada la exhibición, la colla se lleva la ovación del público. «Ahora, ¿hay algún voluntario que quiera luchar?», pregunta Costa a los asistentes. Al principio nadie se anima, aunque finalmente aparece un valiente.

Taller de piedra seca

Otra de las actividades que más expectación causó fue el taller de restauración de pared de piedra seca, impartido por Joan d’en Micolau. «Lo primero que hacemos es retirar las rocas de la parte de la pared que estaba estropeada», cuenta Joan, quien añade que tras ello separan la roca viva de la muerta y tratan de aprovechar la que es de mayor calidad. «Tratamos de aprovechar todo lo que tenemos a mano en la finca. Si puede ser roca viva siempre mejor pero si no también aprovechamos la que está más erosionada», explica Joan. Tras ello, el grupo trabaja en la construcción de un nuevo reble.

El reble, explica, «es el relleno de piedras más pequeñas que incluimos en el interior, antes de poner las que son más grandes en la parte exterior», añade. Este reble aportará mayor resistencia a la pared, con un «mayor soporte a las que son más grandes del exterior y filtrando agua de la lluvia del interior», aclara.

«Ahí. ¡Esa piedra ahí esta perfecta!», exclama al ver a uno de los alumnos del taller ajustar una piedra. «Cuando una encaja así de bien no hay que mover más, ahora toca buscar más pequeñas que sigan encajando», afirma.

«La verdad es que es muy gratificante y muy agradecido», dice contenta otra de las participantes. «Se puede ver enseguida los avances que estás haciendo, cómo ha mejorado la pared desde que hemos empezado, y eso es muy guay», reflexiona satisfecha la mujer.

La sitja de Sa Rota d’en Coca trabaja también a pleno rendimiento horneando las coquetes de sobrasada, un tradicional aperitivo que hace las delicias de los asistentes, mientras esperan a que la comida popular de frita de cerdo esté lista. Las dos grandes paellas en las que se preparan llaman la atención de algunos de los asistentes, quienes observan cómo se prepara desde las zonas más altas de la finca.

También hay espacio para un pequeño mercado de productos locales, desde hortalizas y verduras hasta senallons. Junto a ellos, una exposición de coches y motocicletas y en la zona más alta de la finca otra de tractores e instrumentos agrícolas.

«Pues no había venido nunca, pero la verdad es que ha estado muy bien, muy divertido y encima hace un día buenísimo», comenta una mujer n