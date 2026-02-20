Vasiliki Liaki, bióloga del CNIO: "Aún queda mucho por investigar sobre el cáncer de páncreas”

En un mundo falto de buenas noticias, el anuncio que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) había conseguido eliminar el cáncer de páncreas en ratones generó una oleada de entusiasmo. Los miembros del grupo liderado por Mariano Barbacid y Carmen Guerra, entre los que se encuentra Vasiliki Liaki, han alcanzado un logro importante, pero que aún queda camino por delante para trasladar la terapia a humanos. Esta joven científica griega, que comenzó su trayectoria en España gracias a una beca de doctorado de la Fundació La Caixa, es primera autora de uno de los estudios que han dado forma a la investigación.

-¿Les ha sorprendido el impacto mediático que ha tenido el estudio?

-A nivel académico, no. De hecho, hemos estado presentándolo en congresos y notábamos el interés que despertaba. Por eso, esperábamos que la publicación nos permitiera atraer talento científico, pero la verdad que no nos imaginábamos que fuera a convertirse en algo viral. Hemos conseguido una innovadora combinación de fármacos que ha funcionado para remitir el cáncer de páncreas en ratones. Es un paso más para continuar avanzando, porque aún queda mucho por investigar.

-El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos. ¿Cómo se enfrentan a él?

-Es un cáncer muy frustrante, porque suele ser asintomático y se detecta demasiado tarde. En su tratamiento se utiliza mucho la quimioterapia pero no tanto las terapias dirigidas, que es en lo que nos hemos enfocado. Básicamente, estudiamos las vías moleculares activas para definir qué dianas tienen más valor terapéutico, es decir, cuando mueren más células cancerosas. Los tres primeros años, durante mi doctorado, se centraron en la genética y los tres siguientes, durante mi investigación posdoctoral, en estudiar combinaciones de fármacos. Este tipo de estudios no son descubrimientos repentinos, sino que avanzan paso a paso.

-Estudió en Atenas y Colonia, ¿cómo aterriza en el CNIO?

-Yo me incorporo al CNIO gracias primero a una beca de la Fundación La Caixa, que ha sido muy importante para mí, porque me permitió instalarme en España y me ofreció no solo un sueldo, sino también cursos, herramientas, oportunidades, contactos con otros doctorandos… Pude centrarme en estudiar la biología del tumor, para comprender su funcionamiento. Me incorporo al grupo de investigación de Mariano Barbacid para trabajar en este proyecto financiado por la Fundación Fundación CRIS Contra el Cáncer, aportando mi conocimiento en biología traslacional y molecular, y centrándome en el trabajo con cultivos y ratones.

-¿Cuáles son los retos a superar para que la terapia funcione con humanos?

-Pasar de los modelos experimentales en el laboratorio a una terapia que funcione en pacientes es un proceso que requiere más pruebas y profesionales implicados. Como bióloga yo ya no participaré tanto en esta nueva fase, así que tampoco puedo comentar demasiado sobre el futuro.

-¿Seguirá vinculada de otras formas a la investigación del cáncer de páncreas?

-Sí, tengo varios estudios que me gustaría completar y también me gustaría seguir en el CNIO. Y, aparte, me interesa investigar aspectos como qué puede aportar la inteligencia artificial en este campo o por qué cada vez los diagnósticos se dan en personas más jóvenes. En todo caso, quiero seguir en el entorno académico, siendo consciente de que investigar el cáncer de páncreas es siempre complicado. Pero los resultados experimentales son inspiradores y nos recuerdan que no debemos desanimarnos con las dificultades, que es una carrera apasionante y que podemos aportar mucho a la sociedad.