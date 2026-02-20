Dimite Antonio Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda, tras ser procesado por un delito sexual
El exalcalde de San Mateo se enfrenta a un proceso judicial por un delito contra la libertad sexual, tras una denuncia de 2022.
La Provincia
El director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, ha presentado su dimisión este viernes, tras conocerse ayer que ha sido procesado por un presunto caso de delito sexual cuando era alcalde de San Mateo.
El titular del juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha procesado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual al exalcalde de San Mateo Antonio Ortega, que hoy es director del Instituto Canario de la Vivienda.
El auto de procesamiento, según informa Canariasahora, fue dictado el pasado 6 de febrero y supone el fin de la instrucción iniciada en 2022 por una denuncia presentada por una joven sobre unos hechos ocurridos en el verano de 2017. Ortega aún puede recurrir el auto, pero de rechazarse el recurso podría acabar sentado en el banquillo.
El juez también ha impuesto una fianza de 125.000 euros al demandado, con embargo de bienes en caso de impago, para cubrir una posible indemnización a la denunciante, en caso de condena.
- Un arma punzante y otra contundente: así fue la salvaje agresión en Ibiza que vuelve a sembrar dudas sobre las pulseras antimaltrato
- Alarma por un incendio en una vivienda del centro de Ibiza
- Así funcionan los radares pedagógicos en Ibiza: ¿Te pueden llegar a multar?
- El padre de la mujer agredida por su expareja en Ibiza: 'Fue a hacer los deberes, ya lo tenía pensado
- A esta hora dejará de soplar el viento en Ibiza y Formentera
- Esta será la ubicación en la que Dabiz Muñoz abrirá su restaurante StreetXO en Ibiza
- El día a día de los dos meses más sangrientos de la Guerra Civil en Ibiza
- La pulsera de protección de la mujer agredida brutalmente en Sant Antoni por su expareja no funcionó