Whoopi Goldberg estalla tras aparecer en los archivos de Epstein: "Me están arrastrando a esta batalla, pero no era su amiga ni su novia"
La actriz de 'Sister Act' escribió al delincuente sexual y financiero para que le dejara su jet privado para acudir a una gala benéfica a Mónaco
Laura Estirado
Whoopi Goldberg ha tenido que salir a defenderse públicamente después de que su nombre apareciera en los polémicos archivos vinculados a Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales que murió en prisión en 2019.
La actriz de 'Sister Act' y copresentadora de 'The View' abordó el tema esta semana en directo, visiblemente molesta por las insinuaciones que se han generado en redes y algunos medios.
"En nombre de la transparencia, sí, mi nombre está en los archivos. ¡Sí!", afirmó sin rodeos durante el programa emitido el martes 17 de febrero.
Un 'e-mail' de 2013, el origen
Goldberg explicó que su mención en los documentos se debe a un correo electrónico fechado en mayo de 2013, en el que se solicitaba un avión privado para trasladarla a Mónaco, donde debía acudir a un evento benéfico.
Según relató, la petición se hizo a través de una organización solidaria vinculada a Julian Lennon, que estaba buscando propietarios de jets para cubrir el trayecto.
Lo llamativo es que el propio Epstein rechazó la solicitud. En el intercambio de correos, respondió simplemente: "No, gracias".
La lista
Su compañera de programa, Joy Behar, resumió la situación con ironía: "Entonces, cualquiera puede estar en esta lista".
"Exacto", respondió Goldberg. "Ese es mi punto. La gente está intentando convertirme en algo que no soy. Yo no era ni su amiga ni su novia".
La actriz lamentó que se esté utilizando su nombre para alimentar teorías sin fundamento.
"Me están arrastrando -confesó-. La gente realmente cree que estuve con él. Vamos..., cariño, vamos. Todos los hombres con los que he estado, el mundo los ha conocido porque la prensa escribió sobre ello", recordó la actriz.
Goldberg insistió, además, en que nunca llegó a subirse a ningún avión relacionado con Epstein, bromeando incluso sobre su conocido miedo a volar.
Complicidad
La actriz no solo habló de su caso personal. A principios de mes, Goldberg criticó duramente el silencio y la complicidad que, según ella, rodearon durante años los abusos cometidos por Epstein. "Fuimos cómplices. Las mujeres también fuimos cómplices", dijo en el programa, lamentando que muchas personas vieran lo que ocurría y no lo denunciaran.
Polémica planetaria
Epstein fue investigado desde 2005, se declaró culpable de prostitución infantil y en 2019 fue acusado de tráfico sexual de menores. Murió por suicidio en prisión antes de ser juzgado. Su mano derecha, Ghislaine Maxwell, cumple actualmente una condena de 20 años por delitos de tráfico sexual.
