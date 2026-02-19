La torre de ses Portes, guardiana del sur de Ibiza, sana su herida

Un andamio, unas vallas para impedir que nadie se acerque y un baño portátil. Es la escena que se encuentran estos días quienes, dando un paseo por ses Salines, se acercan a la torre de ses Portes, una de las torres de defensa más populares de la isla. Y es que este elemento patrimonial, Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra en plena obra de reparación.

Hace más de un año que un arquitecto detectó deficiencias en la torre, ubicada en el Parque Natural de ses Salines y propiedad de Ibifor, que debían subsanarse «con la mayor brevedad posible». Eso sí, desde el Consell señalaban que no había «riesgo» de que la torre se desplomara «inmediatamente».

Pero antes de que comenzaran las obras, llegaron las danas (finales de septiembre y mediados de octubre del año pasado) y se cebaron con la construcción, de la que se desprendieron algunas de las piedras que forman los muros. El agujero, de un tamaño considerable, era bien visible, como una herida, y, además, a los pies de la torre, datada en el siglo XVI, estaban todos los bloques que se habían desplomado. Unas vallas de plástico avisaban a los excursionistas de que no se podían acercar a ella, ante el riesgo de que pudieran desprenderse más piedras y causar un accidente. Eso sí, cualquiera podía llevarse alguno de los sillares, que permanecían en el suelo sin ninguna protección. No pocos paseantes enviaban fotos a este diario alertando del destrozo.

Las obras de reparación de la torre de ses Salines. | / CRISTINA MARTÍN

Desde el Consell explicaban que habían enviado un requerimiento a la propiedad para que se pusieran las pilas con la reparación: «En primer lugar será necesaria una consolidación de forma rápida y, ya después, la restauración», indicaban desde la institución, que reconocía que las lluvias habían alterado la situación de la construcción, obligando a cambiar los planes.

La torre de ses Portes sana su herida / CRISTINA MARTÍN

A finales de enero, comenzaban los trabajos de reparación de la torre de ses Portes, que se encargaba de proteger el extremo sur de la isla, trabajos que aún no han finalizado. Ibifor ya está ejecutando las obras a partir del proyecto de reposición aprobado por la Comisión Insular para la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico y por el Ayuntamiento de Sant Josep. Una intervención de urgencia tras la que está prevista otra para consolidar la totalidad de la torre, que se beneficiará de la línea de ayudas que ofrece el Consell para la rehabilitación de elementos patrimoniales de titularidad privada en Ibiza.