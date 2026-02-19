Asperger de Ibiza y Formentera entrega su premio anual al colegio Can Coix y el instituto Quartó de Portmany por el proyecto Picto Sant Antoni

La Asociación Asperger de Ibiza y Formentera (AIF) entregó ayer su premio anual al proyecto Picto Sant Antoni y recibió una donación de 1.755 euros procedente del CEIP Cervantes, en el marco de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Asperger, que se conmemoró este miércoles, 18 de febrero.

El reconocimiento ha recaído en el CEIP Can Coix y en el IES Quartó de Portmany por su implicación en una iniciativa orientada a mejorar la accesibilidad y la inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente aquellas que no utilizan lenguaje verbal y dependen de pictogramas para comunicarse. El proyecto ‘Picto’ tiene como objetivo crear un sistema de señalización mediante pictogramas en distintos espacios del municipio de Sant Antoni, comenzando en el propio centro educativo.

La propuesta se estructura en tres fases. En primer lugar, contempla la creación de pictogramas para los espacios del CEIP Can Coix. En una segunda etapa, prevé la instalación de carteles señalizadores en espacios deportivos cercanos. Finalmente, el plan incluye la colocación de pictogramas en diversos puntos públicos del municipio, como la biblioteca, el Espai Jove, la Policía Local, los Servicios Sociales o el Ayuntamiento, entre otros. Con ello, se busca avanzar hacia un entorno más adaptado para las personas con asperger y sus familias.

Desde AIF han subrayado el carácter especial del premio, ya que no solo distingue la vinculación de un único centro educativo, sino que reconoce la cooperación entre un colegio y un instituto, implicando a alumnado de diferentes edades en la construcción de un entorno más amable para sus vecinos.

Dentro de esta semana de conmemoración, la asociación ha recibido además una donación extraordinaria de 1.755 euros por parte del CEIP Cervantes, también de Sant Antoni.La cantidad procede de la recaudación obtenida por los alumnos del centro en la carrera solidaria celebrada el pasado 30 de enero.

Mesa informativa

Las actividades del Día Internacional del Asperger incluyeron igualmente la instalación de una mesa informativa en el paseo de Vara de Rey, en Vila, atendida por una persona con esta condición y por la coordinadora de AIF, Mar Ferré. En este punto se ofreció información sobre el Trastorno del Espectro Autista, las necesidades de adaptación de las personas con esta condición, sus capacidades y los servicios que presta la entidad a quienes han sido diagnosticados o creen que pueden serlo.

Asimismo, durante la jornada se han desarrollado charlas en centros de Primaria, Secundaria y Formación Profesional de las dos islas, además de recibirse muestras de apoyo desde el ámbito educativo, como la del IES Quartó del Rei de Santa Eulària. Las actividades continuarán en las próximas semanas, después de la participación de la asociación en la Fira Artesanal del Puig de Missa y a la espera de retomar el encuentro festivo previsto en la casa payesa de Can Tomeu, que tuvo que aplazarse por la alerta meteorológica y que está previsto el 7 de marzo.