La Generalitat Valenciana anuncia una ayuda de 80.000 euros para cada una de las familias de las víctimas mortales de la dana

El Consell valenciano indemnizará a las familias de los fallecidos durante la dana del 29 de octubre. El anuncio llega 477 días después. Lo ha hecho este miércoles el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se había reservado el anuncio para su primera sesión de control en las Corts. Serán 80.000 euros por cada fallecido.

Con este gesto, el sustituto de Carlos Mazón busca continuar con el acercamiento que se está produciendo con los colectivos de familiares de los más de 230 fallecidos y afectados por la dana, muchos de los cuales le siguen exigiendo que reclame al expresident el acta de diputado que le blinda por ahora de la actuación de la jueza de Catarroja.

"Quiero dar un paso más para contribuir los daños de una catástrofe sin precedentes, es de justicia", ha explicado el 'president' en su respuesta al síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Resolución del PSPV

Precisamente la semana pasada, el PSPV en las Corts presentaba una propuesta de resolución para adoptar medidas económicas, “garantizando así la necesaria reparación por parte de la Generalitat” a las familias de las víctimas y lesionados.

Hasta la fecha, solo el Gobierno central había puesto sobre la mesa un paquete de ayudas directas a modo de indemnización a las familias de los fallecidos. Eran 72.000 euros, 8.000 euros que los 80.000 ahora anunciados por el Consell del PP, que supera simbólicamente el desembolso del Gobierno.

Comparación con Adamuz y disgusto de las víctimas

Más allá de los 500 días transcurridos desde la dana, este anuncio llega días después de la última trifulca entre ambas administraciones a cuenta de las ayudas y su cuantía, en el contexto del reciente accidente de tren de Adamuz.

Tras el siniestro, el Consell utilizó contra el Gobierno el hecho de que los familiares de cada víctima de Adamuz recibirían hasta 216.000 euros, el triple que en la dana, se subrayó desde diferentes instancias, también desde el Consell, con el propio Pérez Llorca a la cabeza.

La cuestión, la diferencia, es que a la ayuda del Gobierno (los mismos 72.000 euros fijados para la dana a fondo perdido) se sumaban otros 72.000 fijados por ley para las víctimas de accidentes ferroviarios, y otra cantidad que abonarán las compañías aseguradoras de los operadores ferroviarios que pueden llegar también a 72.000 euros.

La polémica volvió a provocar una gran inquietud en los colectivos de víctimas, que afearon al Consell que agitara la diferencia entre víctimas cuando desde la Generalitat, además, no se había consignado ninguna partida. De hecho, dos de los colectivos reclamaron al Consell que compensara a las familias, un gesto de reparación institucional, después de haber invertido cientos de millones para sufragar gastos por los vehículos dañados, por ejemplo.