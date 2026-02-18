Suceso
Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario
Samuel Sánchez
Una mujer de 69 años ha fallecido este miércoles tras ser arrastrado el vehículo en el que viajaba por el agua en un badén del río Zújar, en las inmediaciones del punto kilométrico 25 de la carretera EX-115, en el término municipal de Campanario, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.
El suceso ha movilizado a efectivos de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 3.1), personal del Punto de Atención Continuada de Campanario, Guardia Civil, bomberos del CPEI de Don Benito, Cruz Roja y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Por causas que se investigan, el vehículo fue arrastrado por la corriente al atravesar el badén, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar la vida de la mujer.
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El 14% de las farolas de la autovía de Ibiza a Sant Antoni están fundidas
- Estos son los ganadores de la rúa de Carnaval de Ibiza
- Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, tras el triunfo ante el Sabadell: «Creo que es el mejor partido que hemos hecho»
- Esquela Miguel Tuells RØder
- Mira aquí todas las imágenes de la rúa de Carnaval de Ibiza
- El empresario de Ibiza Marc Rahola evoluciona una vez más y crea Ramat, 'marca global' con la cultura y el arte en el ADN