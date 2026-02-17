Premio en el Isidor Macabich a la mejor ‘Taula de l’amor’

El reto no era fácil: montar la mejor ‘Taula de l’amor’. Es lo que, con motivo de San Valentín propusieron los alumnos de la FP Básica de Cocina del instituto Isidor Macabich a la comunidad educativa del centro. Invitaron a sus familias, profesores y demás personal del centro a decorar en sus casas unas mesas en las que servirían un menú para el Día de los Enamorados. Debían enviar una fotografía de la mesa, que los estudiantes analizaron y votaron para escoger la mejor.

El premio era, precisamente, una comida para dos personas con el que celebrar tan romántica noche. Un menú para llevar que ellos mismos prepararon y que consistía en cinco platos salados y un postre.

Finalmente, los ganadores fueron la familia Maneiro y la familia Rivas, explican desde el centro, «cuyas propuestas destacaron por su cuidado estético y ambiente familiar». Los estudiantes están «muy contentos» con la participación.