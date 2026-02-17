Premio en el Isidor Macabich a la mejor ‘Taula de l’amor’
Los alumnos de la FP Básica de Cocina organizan un concurso con un suculento premio con motivo de San Valentín.
El reto no era fácil: montar la mejor ‘Taula de l’amor’. Es lo que, con motivo de San Valentín propusieron los alumnos de la FP Básica de Cocina del instituto Isidor Macabich a la comunidad educativa del centro. Invitaron a sus familias, profesores y demás personal del centro a decorar en sus casas unas mesas en las que servirían un menú para el Día de los Enamorados. Debían enviar una fotografía de la mesa, que los estudiantes analizaron y votaron para escoger la mejor.
El premio era, precisamente, una comida para dos personas con el que celebrar tan romántica noche. Un menú para llevar que ellos mismos prepararon y que consistía en cinco platos salados y un postre.
Finalmente, los ganadores fueron la familia Maneiro y la familia Rivas, explican desde el centro, «cuyas propuestas destacaron por su cuidado estético y ambiente familiar». Los estudiantes están «muy contentos» con la participación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja
- El TripAdvisor de los ‘sexcondites’ de Ibiza: 'Si no te importa el olor a orina, puedes aprovechar el subidón de adrenalina provocado por la incertidumbre de clavarte una jeringa
- Ibiza quiere eliminar de manera progresiva las 25 fosas sépticas que hay en la ciudad
- Mira aquí todas las imágenes de la rúa de Carnaval de Ibiza
- ¿Tienes una consulta o una operación durante la huelga médica en Ibiza? Esto es lo que tienes que hacer
- Las empresas de Ibiza buscan completar plantillas: 'Un trabajador, a poco que tenga iniciativa y ganas, es oro líquido