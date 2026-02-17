Furbys y Trump en la rúa de carnaval de Sant Antoni

La alegría del carnaval inundó las calles de Sant Antoni este martes. La localidad celebra la tradicional rúa de carnaval en una jornada en la que, por fin, el viento dio un respiro. Tan frecuentes han sido los vendavales en las últimas semanas que han servido de inspiración para algunos disfraces de la ocasión. Es el caso de la primera comparsa en desfilar, disfrazados de molinos y bajo el lema ‘Con este tiempo molinillos al viento’.

Miles de personas se congregan en las calles para disfrutar de un desfile que cuenta con gran variedad de disfraces y temáticas. Ya desde antes de las cinco de la tarde, hora en la que comenzaba el evento, las calles están animadas con gente buscando el mejor sitio en el que poder disfrutarlo. Especialmente los más pequeños, muchos de los cuales terminarán a hombros de sus padres o subidos a un pivote o muro en el que alzar la vista sobre la multitud.

Sergio G. Cañizares

«Hoy salimos los primeros en el desfile y ya está bien porque mira que guapos que vamos», anima una profesora del colegio Guillem de Montgrí a sus alumnos, que se dirigen a su carroza la ‘Furbyparty del Montgrí’ junto al resto de compañeros. Con un disfraz hecho con una caja pintada y decorada con numerosas serpentinas brillantes, es de los grupos más animados, saltando y bailando con la música a todo volumen. Anunciaban una buena fiesta de furbys y así hicieron.

Conforme avanza la rúa desde su inicio en la avenida del Doctor Fleming hasta su llegada al centro del pueblo, donde se congregan la mayoría de los asistentes, llama la atención y provoca algunas risas un disfraz en concreto: Donald Trump, con su peluquín, un maletín cargado de dólares que sobresalen y acompañado de Melania Trump. Forma parte de la carroza ‘Esquimals a Groenlandia’, integrada por una veintena de personas disfrazas de esquimales, con cañas de pescar, que van dando toquecitos simpáticamente a los más pequeños con el pascado. Alguno de los niños, divertido, trata de quedárselo.

La reivindicación está presente en muchas de las carrozas que desfilan. Es el caso de ‘Payesos emprenyats’, integrada por agricultores y ganaderos que protestan contra el acuerdo de Mercosur. «Queremos visibilizar el malestar que hay en el campo por este nuevo acuerdo, que la gente nos vea y sean conscientes», explican. En su carroza, reivindican los productos de kilómetro cero, con una muestra de hortalizas propias marcadas como producto local, frente a las de plástico que han situado en el otro lado del carro y que simulan ser productos cultivados a «más de 3.000 kilómetros»

Todas las imágenes de la rúa de Carnaval de Sant Antoni / J.A Riera

También reivindicativa, aunque en otro aspecto, es la carroza del colegio Urgell, ‘El poder de la información’. Disfrazados de periodistas y científicos, se leen mensajes como ‘Cuestiona’, ‘Raona’ y en contra de las fake news. Su tema le ha valido el segundo premio en la categoría de carroza infantil, por detrás de ‘Es Vedrà sèn va de safari’, del centro del mismo nombre.

En el Passeig de la Mar, dos pequeños de no más de tres años, vestidos con un disfraz de Spiderman y de Sonic, disfrutan con sus madres de la música y las carrozas. Subidos uno a hombros de su madre y otro en un pivote, aplauden con entusiasmo el paso de cada comparsa y carruaje frente a ellos. Precisamente, es la del colegio Es Vedrà una de las que más les entusiasman. Colorida, con vistosos disfraces de animales como loros, jirafas, leones, exploradores y hasta un Jeep realizado con una caja y un carrito de supermercado, es una de las sensaciones de la rúa. «¡Mami, una foto!» le pide uno de los pequeños, emocionado. También aplaude emocionado la llegada de la ‘Mision espacial Can Coix’, del colegio Can Coix, cuyos integrantes lucen vistosos disfraces de astronautas y extraterrestres. Sus zapatillas, forradas con papel de aluminio, portan también una tira de luces. Arrastran, además, un cohete de la NASA y un telescopio y muchos de ellos se desplazan con patinetes, también decorados con motivos espaciales.

Llegados al Passeig de la Mar, pasadas las seis de la tarde, algunos de los más pequeños comienzan a notar la fatiga. Algunos de los astronautas de la ‘Mision espacial Can Coix’ se sientan en uno de los bancos junto a sus padres a descansar unos minutos.

Otros luchan por mantener sus ojos abiertos, como es el caso de uno de los estudiantes más pequeños que está sentado en la carroza del colegio de Can Bonet ‘Can Bonet Sushi’.

Vestido de una pieza de sushi en una carroza que simula ser un restaurante japonés, el pequeño provoca la simpatía y alguna risa tierna entre los asistentes que se han percatado. «Pobre, está ya tan cansado que se duerme», comenta con ternura una mujer a su amiga.