Arte
Pedro María Asensio presenta su reflexión crítica sobre el urbanismo de Ibiza en el Coaib
La cita arrancó con una visita guiada del propio artista a la exposición ‘El final del camí’
La sede de la demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib), en Can Llaneres, acogió este viernes la presentación de ‘Geometries urbanes’, el nuevo volumen del artista Pedro María Asensio, concebido como memoria artística y, al mismo tiempo, como cuaderno de viaje por la trilogía expositiva del autor en este espacio en los últimos años.
La cita arrancó con una visita guiada del propio Asensio a la exposición ‘El final del camí’. Después se celebró la presentación del libro, en un encuentro en el que estaba prevista la participación del artista, la comisaria Cristina Sánchez, el historiador del arte y comisario Luis Socias y el escritor y periodista Julio Herranz, en un diálogo que conectó arte contemporáneo, arquitectura y pensamiento crítico.
