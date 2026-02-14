Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Facturas Ibiza MarathonBorrasca 'Oriana'Carnaval IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Arte

Pedro María Asensio presenta su reflexión crítica sobre el urbanismo de Ibiza en el Coaib

La cita arrancó con una visita guiada del propio artista a la exposición ‘El final del camí’

Presentación de ‘Geometries urbanes’.

Presentación de ‘Geometries urbanes’.

Ver galería

Pedro María Asensio presenta su reflexión crítica sobre el urbanismo de Ibiza en el Coaib / Toni Escobar

Redacción Cultura

Ibiza

La sede de la demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib), en Can Llaneres, acogió este viernes la presentación de ‘Geometries urbanes’, el nuevo volumen del artista Pedro María Asensio, concebido como memoria artística y, al mismo tiempo, como cuaderno de viaje por la trilogía expositiva del autor en este espacio en los últimos años.

La cita arrancó con una visita guiada del propio Asensio a la exposición ‘El final del camí’. Después se celebró la presentación del libro, en un encuentro en el que estaba prevista la participación del artista, la comisaria Cristina Sánchez, el historiador del arte y comisario Luis Socias y el escritor y periodista Julio Herranz, en un diálogo que conectó arte contemporáneo, arquitectura y pensamiento crítico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents