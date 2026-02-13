Detenidos en Castellón tres neonazis de Núcleo Nacional por delito de odio contra musulmanes

Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil de Castellón han detenido por un delito de odio a tres individuos de entre 18 y 23 años acusados de pertenecer al grupo de ultraderecha Núcleo Nacional, salido de las manifestaciones de corte fascista montadas ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Es la primera vez que se producen arrestos de este grupo nazi en la C. Valenciana y vienen a sumarse a la operación realizada hace poco más de dos meses por agentes de la Policía Nacional también en Castellón en lo que supuso la primera operación en suelo español contra el grupo terrorista de extrema derecha 'The Base'.

Las detenciones fueron practicadas el pasado 28 de enero, dos en Burriana y la tercera, en Castelló, a raíz de una denuncia interpuesta a principios de enero por un hombre de origen marroquí, dueño de un negocio en Burriana, que sufrió un ataque por parte de los ahora detenidos. La víctima se encontró su establecimiento cubierto con pegatinas de Núcleo Nacional, que de manera eufemística se presentan en su web como una "asociación cultural/deportiva que quiere realizar un cambio en la consciencia [sic] de la gente", y con pintadas racistas e islamófobas con leyendas clásicas de los movimientos nazis y ultras como "moros de mierda" y llamamientos a su expulsión de España.

La víctima denunció en el puesto de la Guardia Civil de Burriana, que trasladó ese escrito al servicio de Información, responsable, entre otras funciones, de la persecución de los delitos de odio a través de los equipos REDO.

Ataques a otras tiendas de musulmanes

Los investigadores ya tenían otras denuncias similares, con ataques y pintadas racistas en tiendas y negocios de personas de confesión musulmana realizados por el mismo grupo neonazi, al frente del cual hay dos cabezas visibles, la activista neonazi y falangista Isabel Medina Peralta, condenada en abril del año pasado por la Audiencia de Madrid precisamente por un delito de odio contra la población inmigrante, y el hijo de un exconcejal del PP, Iván Rico, auxiliado en la expansión en redes sociales por su hermano David, según las investigaciones de los servicios de Información tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional.

Una vez analizadas esas denuncias, los agentes del Instituto Armado identificaron a los tres presuntos autores. Se trata de tres de los 1.500 afiliados con los que cuenta ese grupo, Núcleo Nacional, nacido de la suma de toda una serie de grupos y subgrupos como Democracia Nacional, Bastión Frontal -precisamente donde empezó a militar y destacar Medina Peralta-, Hogar Social..., identificados como C.G.G., A.M.G. y H.S.A., de entre 18 y 23 años.

Los tres fueron arrestados, acusados formalmente del delito de odio y entregados a los juzgados de guardia de Vila-real (Burriana pertenece a ese partido judicial) y Castelló. Los tres quedaron en libertad, pero con cargos.

15.000 euros, como mínimo, al mes

Es la primera detención en la C. Valenciana de este grupo que utiliza para sus reuniones, según las investigaciones policiales, el mismo local que figura como sede de España 2000 o de La Resistencia. Tanto en la web de España 2000 como en la de Núcleo Nacional piden, curiosamente, la misma tarifa mínima mensual: 10 euros. Eso sí, hay diferencias: los segundos tienen una cuota de hasta 100 euros para los miembros 'vip', mientras que los primeros disponen de una tarifa especial para menores (ellos les llaman 'jóvenes', siguiendo la más pura tradición hitleriana), a quienes 'hacen precio' (5 euros al mes) lo que les garantiza una mayor capacidad de captación de los chavales con menor poder adquisitivo.

De momento, esos 1.500 afiliados les garantizan unos ingresos mínimos mensuales de 15.000 euros.

Bajo vigilancia estrecha

Los especialistas policiales en movimientos extremistas de corte fascista mantienen este grupo, el de Núcleo Nacional, bajo una estrecha vigilancia desde su creación -el germen es la concentración ultra a las puertas de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en noviembre de 2023-. De momento, están bajo control su 'cuartel general' en la capital madrileña, y las 'sucursales' que han ido abriendo en bajos de ciudades como Barcelona, Valladolid, Sevilla o València.

El proselitismo se realiza, casi al completo, a través de internet, con una altísima capacidad de radicalizar a adeptos cada vez más jóvenes a los que llegan sobre todo a través de la red social de origen chino TikTok y de la rusa Telegram, donde, usando mensajes con camuflaje épico y contenido aparentemente rebelde de fácil calado en esos grupos de edad, se presentan como "un pequeño grupo de camaradas que decidieron apostar por un proyecto común para salvar a España de la degeneración y su desaparición como pueblo".