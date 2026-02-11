Borrasca
Las incidencias "en alguna compañía" telefónica impiden enviar Es-Alert a todos los teléfonos
Protección Civil ha admitido las incidencias, por lo que ha pedido a los ciudadanos que se informen en las redes sociales oficiales del Govern catalán sobre la evolución del episodio de viento
Redacción / EFE
El mensaje de Es-Alert que Protección Civil ha enviado esta tarde en Cataluña para avisar de los vientos huracanados que se avecinan a partir de mañana no ha llegado a todos los teléfonos debido a "incidencias en alguna compañía" de telecomunicaciones. El mensaje no se ha recibido en algunas zonas del país.
En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, Protección Civil ha admitido las incidencias, por lo que ha pedido a los ciudadanos que se informen en las redes sociales oficiales del Govern sobre la evolución del episodio de viento.
El mensaje, el primer Es-Alert por viento que se pretendía enviar a los móviles de toda Cataluña, avisa de la suspensión de las clases en escuelas y universidades, así como de toda actividad deportiva y sanitaria no urgente a lo largo del día de mañana.
Asimismo, el Es-Alert alerta del cierre de espacios naturales, parques y jardines urbanos y pide a los ciudadanos que eviten los desplazamientos no imprescindibles, unas restricciones que estarán vigentes desde la medianoche de hoy hasta las 20 horas de mañana.
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Herida grave tras salirse de la carretera y estamparse contra un poste de hormigón en Ibiza
- Álex, el ex DJ que vive en una cueva en una famosa cala de Ibiza: 'No te dejas chupar por el sistema ni dejas que te chupe a ti
- Denuncian la agresión a un joven en la estación de autobuses de Sant Antoni
- El Teatro Pereyra de Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos que ofrece
- Reaparece en la playa de ses Figueretes el tiburón visto en el puerto de Ibiza
- Estas son las viviendas de obra nueva más baratas de Ibiza con aparcamiento y trastero incluidos
- Inquietud por las obras del tanque de tormentas de Platja d’en Bossa