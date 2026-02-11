El Gordo de Villamanín avanza hacia una solución: sin problemas técnicos y con el 60% de papeletas registradas

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha informado este miércoles de que el proceso de registro de las papeletas premiadas del sorteo extraordinario de Navidad "avanza con total normalidad" y ha alcanzado ya a "cerca del 60 %", tras dos semanas de trabajo.

Así lo ha indicado el abogado del colectivo, Antonio Gómez Gallardo, en una rueda de prensa en la que ha explicado que no se ha producido ningún incidente personal ni técnico y que, si el ritmo de inscripciones se mantiene, "la fase de pagos podría iniciarse antes del plazo máximo, fijado para el 23 de febrero".

El letrado ha asegurado que "gran parte del premio está matemáticamente asegurado" y que eventuales denuncias no impedirán el cobro.

Ha recordado, no obstante, que ningún beneficiario podrá recibir el dinero sin inscribirse en la plataforma, ya que la asociación es legalmente responsable de identificar a los perceptores: "Cuando se cobra un décimo te identificas tú; cuando se cobra una papeleta, la responsable es la asociación".

Vecinos de Villamanin (León), registran este miércoles boletos de la Lotería de Navidad de la comisión de fiestas. / J.Casares / EFE

La abogada del despacho, Carmen Sánchez, y la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León (ULe), Teresa Mata, han subrayado que el objetivo es que "todo el procedimiento resulte seguro, transparente y comprensible".

Mata ha añadido que la asociación deberá rendir cuentas ante Hacienda y que los gastos generados se cubrirán con los intereses de la cuenta donde están depositados los décimos.

Sobre los intentos de compra de participaciones, Mata ha advertido del riesgo penal y fiscal que conlleva cualquier transacción irregular: "Comprar o vender una papeleta puede implicar un delito de blanqueo de capitales por imprudencia, y quien reciba dinero negro afrontará una ganancia patrimonial no justificada, que tributa al tipo máximo y puede conllevar sanciones del 50 %".

"Un error, no un chanchullo"

En la comparecencia también han intervenido los miembros de la Comisión Sergio, Kuni, Ana y Belén, quienes han relatado el impacto personal que ha tenido el error en la gestión de la lotería.

"Nos duele que alguien piense que ha sido un chanchullo"

"Han sido las peores navidades de mi vida; esperábamos organizar las mejores fiestas del pueblo y nos encontramos con un infierno", ha reconocido Ana visiblemente emocionada.

Los jóvenes han descartado cualquier mala fe: "Nos duele que alguien piense que ha sido un chanchullo. Quien nos conoce sabe que lo hicimos para que Villamanín siguiera teniendo fiestas. No ha habido mala intención".

También han indicado que no han recibido donativos económicos, aunque sí numerosas muestras de apoyo de dentro y fuera de Castilla y León.

El abogado ha recordado que la aportación de la Comisión al premio —dos décimos y una papeleta— "ha estado reflejada desde el principio en el convenio firmado" y "no ha sido en ningún caso un secreto".

Por todo ello, Gómez Gallardo ha animado a los vecinos a completar el proceso cuanto antes: "Si hemos alcanzado casi el 60 % en dos semanas, es perfectamente posible que el 40 % restante se finalice en diez días.