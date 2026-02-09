El sistema nervioso desempeña un papel activo en el desarrollo del cáncer de páncreas, según una nueva evidencia

El sistema nervioso desempeña un papel activo en el desarrollo del cáncer de páncreas, incluso antes de que se formen los tumores, según desvelan expertos del Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL) en Estados Unidos, en un nuevo estudio publicado en 'Cancer Discovery', una revista de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer.

El cáncer de páncreas es un proceso complejo. Es conocido que es difícil de detectar y, además, suele resistirse a las terapias tradicionales. Por ello, los investigadores buscan con urgencia nuevas formas de interrumpir la formación de tumores. Si bien los científicos saben que el sistema nervioso puede contribuir a la propagación del cáncer, su papel en las primeras etapas de la enfermedad aún no estaba claro. "Un fenómeno conocido se denomina invasión perineural", detalla Jeremy Nigri, investigador posdoctoral del laboratorio del profesor David Tuveson en el Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL). "Esto significa que las células cancerosas migrarán dentro del nervio y lo utilizarán como vía para metastatizar".

Así, en este nuevo trabajo, Nigri y sus colaboradores del CSHL han descubierto que el sistema nervioso desempeña un papel activo en el desarrollo del cáncer de páncreas, incluso antes de que se formen los tumores. Mediante imágenes 3D, descubrieron que los fibroblastos promotores de tumores, llamados myCAF, envían señales para atraer fibras nerviosas. Los myCAF y las células nerviosas trabajan conjuntamente dentro de las lesiones pancreáticas para crear un entorno favorable para el crecimiento del cáncer.

Una técnica llamada inmunofluorescencia de montaje completo permitió al equipo de Tuveson tomar fotografías 3D de las lesiones y las células circundantes. Mientras que las imágenes 2D estándar muestran fibras nerviosas delgadas como pequeños puntos dispersos, las imágenes 3D revelan una densa red de nervios que serpentea a través y alrededor de los myCAF y las lesiones. "Cuando vimos esta imagen por primera vez, me quedé impactado", comenta Nigri. "Ni siquiera podía imaginar la lesión así. Solo la había visto en 2D".

Nigri y sus colaboradores realizaron una serie de experimentos con ratones y células humanas que revelaron un círculo vicioso entre los myCAF y los nervios. De esta forma, descubrieron que los myCAF emiten señales que atraen fibras nerviosas del sistema nervioso simpático, responsable de nuestra respuesta de lucha o huida. Estas fibras nerviosas liberan el neurotransmisor noradrenalina, que se une a los fibroblastos y desencadena un pico de calcio que activa aún más los myCAF. Este pico no solo promueve el crecimiento precanceroso, sino que también atrae aún más fibras nerviosas, lo que encierra al sistema en un peligroso círculo vicioso de autorreforzamiento.

"En un experimento, usamos una neurotoxina para desactivar el sistema nervioso simpático", dice Nigri. "Mostramos una menor activación de fibroblastos y una reducción de casi el 50% en el crecimiento tumoral".

Dado que el ciclo myCAF-nervio se produce tan tempranamente, interrumpir este ciclo podría dar lugar a nuevas terapias. Los hallazgos sugieren que los fármacos clínicamente disponibles, como la doxazosina, podrían ser eficaces al combinarse con tratamientos estándar como la quimioterapia o la inmunoterapia. "El siguiente paso será estudiar esto con más detalle e intentar encontrar una manera de bloquear la comunicación cruzada entre fibroblastos y nervios", apostilla Nigri. "Con el apoyo de grupos como la Fundación Lustgarten y la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas, esperamos algún día ayudar a mejorar los resultados de los pacientes".