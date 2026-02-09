Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un millar de participantes en 41 actividades de Xarxa Forestal

Foto de archivo de un bombero en un incendio forestal

Foto de archivo de un bombero en un incendio forestal / E.D. / L.P.

Redacción Ibiza

Ibiza

El programa Xarxa Forestal del Govern cerró el curso pasado con un balance muy positivo, puesto que se llevaron a cabo 307 actividades educativas, divulgativas y de concienciación que llegaron a 8.050 participantes repartidos por todas las islas.

En Ibiza, Xarxa Forestal reforzó su actividad con la incorporación de dos profesionales, uno centrado en los centros escolares y otro en la sensibilización sobre incendios forestales en zonas próximas a entornos urbanos. La isla acogió un total de 41 actividades con 1.032 participantes, muchas de ellas concentradas durante la Semana Forestal.

