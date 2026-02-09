Un millar de participantes en 41 actividades de Xarxa Forestal

El programa Xarxa Forestal del Govern cerró el curso pasado con un balance muy positivo, puesto que se llevaron a cabo 307 actividades educativas, divulgativas y de concienciación que llegaron a 8.050 participantes repartidos por todas las islas.

En Ibiza, Xarxa Forestal reforzó su actividad con la incorporación de dos profesionales, uno centrado en los centros escolares y otro en la sensibilización sobre incendios forestales en zonas próximas a entornos urbanos. La isla acogió un total de 41 actividades con 1.032 participantes, muchas de ellas concentradas durante la Semana Forestal.