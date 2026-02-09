La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha concluido los actos de la semana en la que se ha conmemorado en día mundial de esta enfermedad tratando de sumar a los más pequeños de la isla a su labor. El viernes por la mañana, escolares de algunos centros de la ciudad visitaron la carpa que la entidad había montado en la plaza de sa Graduada para participar en actividades pensadas específicamente para ellos.

La AECC conciencia a los más pequeños contra el cáncer | TONI ESCOBAR

Una iniciativa que trata de concienciar a los niños y niñas de la importancia de la ciencia a la hora de investigar y tratar esta enfermedad. Animados por las voluntarias de la entidad, los pequeños sujetaron carteles en los que se leían mensajes como «Ciencia por un tubo», «Todos contra el cáncer» o «Ningú no s’enfronta al càncer sol».