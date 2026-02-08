OFERTA FLASH
Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 8 de febrero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 8 de febrero de 2026 es: 03, 16, 25, 41 y 42, siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni
- María, exmujer del tatuador violador de Ibiza: «La Justicia nos robó años que no recuperaremos nunca»
- Mundial de Arroz de Matanzas: La gran cita que ha cambiado las fiestas de pueblo en Ibiza
- La trama de narcotráfico que ha provocado la detención de Francisco de Borbón blanqueó dinero en Ibiza
- Así es como puedes comprobar si te han puesto una multa de tráfico en Ibiza