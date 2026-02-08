Taladro, pintura y vinilos: lo que sí puedes cambiar si tienes un piso de alquiler en Ibiza (y lo que ni se te ocurra)

Vivir de alquiler no significa renunciar a sentir la casa como un hogar, pero tampoco vale todo. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) pone una norma clave: el inquilino no puede hacer obras que modifiquen la “configuración” de la vivienda sin consentimiento del propietario por escrito. Es decir: si afecta a distribución, estructura o elementos esenciales, hace falta permiso, sí o sí.

En una guía reciente, Fotocasa recuerda que, aun con ese límite, la propia ley deja espacio para mejoras estéticas y reversibles: cambios que no dañan la vivienda y que pueden retirarse al finalizar el contrato para devolver el piso a su estado original.

Además, conviene no perder de vista otra pieza del puzle: el casero está obligado a mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, asumiendo las reparaciones necesarias, salvo que el deterioro sea imputable al inquilino.

Lo que sí puedes tocar

Según Fotocasa, lo más “seguro” es todo lo que se pueda hacer sin obra y sin huella: decoración que se pone y se quita, textiles, iluminación auxiliar, o soluciones adhesivas que no impliquen taladrar. En esa misma línea entran los vinilos decorativos o el papel pintado removible, que permiten cambiar el aspecto sin dejar rastro.

La pintura es el gran clásico. No está prohibida, pero es uno de los puntos que más conflictos provoca al entregar llaves. Por eso recomiendan pactarlo antes y dejarlo por escrito, porque muchos contratos exigen devolver las paredes tal y como se recibieron (mismo color incluido).

¿Y si el suelo es feo o está pasado? También hay margen sin obras: por ejemplo, suelos vinílicos tipo “clic” colocados sobre el original, o alfombras grandes que cambian por completo la sensación del espacio y se retiran al marcharse.

En cocina y baño, la prudencia es doble: aquí la línea roja son las instalaciones (agua, gas, electricidad). Aun así, el portal inmobiliario señala que se puede “actualizar” con gestos pequeños: vinilar frentes, cambiar tiradores (guardando los originales), añadir tiras LED adhesivas o sumar organizadores y muebles auxiliares sin anclaje.

Lo que no debes hacer sin permiso

Cuando ya se altera la configuración del piso, la ley exige autorización expresa y por escrito, y el propietario puede pedir que lo dejes como estaba al terminar el contrato.

En la práctica, sin ese permiso conviene descartar, por ejemplo tirar o mover tabiques o cambiar la distribución, tocar instalaciones eléctricas o de agua/gas, cambiar ventanas o puertas exteriores, colocar suelos o alicatados permanentes.

Si hay una norma de oro, es esta: si dudas, pide el “ok” por escrito (un correo o un mensaje claro) y guarda lo que sustituyas para poder revertirlo. Porque personalizar, sí; pero perder la fianza por un “arreglo” que parecía inocente, también pasa.