El golf recauda 3.235 euros para los pacientes de cáncer de las Pitiusas

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) recaudó 3.235 euros gracias a su torneo de golf benéfico, que celebró para conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer. La entidad asegura en un comunicado que destinará los fondos que percibió gracias al evento organizado ayer en las instalaciones de Golf Ibiza en mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos de las Pitiusas.

Los vencedores de las dos categorías principales de la competición fueron Borja Galbán y Luis Evelio Nieto, que se impusieron sobre un total de 60 jugadores. Los segundos puestos recayeron en Borja del Alcázar y Glen Charville.

El premio de la categoría Scratch fue a parar a manos de David Cardona y Nerea Oteo se hizo con el de Mejor Junior. El reconocimiento a drive más largo fue para Amanda Engemann y Glen Charville, mientras que Lucas Orsateli recibió el galardón al golpe más cercano a bandera. Por su parte, Manuel Marabotto se llevó el premio especial Hoyo en 1.

Tras la entrega de trofeos los promotores organizaron una gran rifa benéfica con numerosos galardones cedidos por hoteles, joyerías, restaurantes, clínicas, clubes de golf y empresas de las Pitiusas.

Recaudación y concienciación

La presidenta de la IFCC, Elizabeth Gail Fear, agradeció a todos los participantes y patrocinadores su presencia en esta cita deportiva «que cumple dos de las premisas de la Asociación, recaudar fondos para los pacientes con cáncer de las Pitiusas y sus familias y concienciar a la sociedad de las islas de la importancia del deporte en la prevención de esta enfermedad». En esta línea, Gail Fear recordó que este es uno de los dos torneos de golf que celebrará la entidad durante este año 2026. El próximo comenzará el 9 de mayo y formará parte de los eventos de conmemoración del 25 aniversario de la Asociación.

Noticias relacionadas

Este torneo contó con el apoyo de instituciones como el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Josep, el Ayuntamiento de Santa Eulària, Casa Club Ibiza y Restaurante Regina. Asimismo, también colaboraron en esta jornada numerosas empresas locales, como Clínica Dr. Rull, Familia Marí Mayans, Frutos Secos Ibiza, CBbC Marina Sta Eulalia, The Wild Asparragus, Moto Luis, Stic Urban Hotel & Spa, The Ibiza Clinic, Gasifred, Dipesa, Golf Ibiza o foodtruck Choco Party.